Звезда "Ранеток" рассказала о сексе с коллегой по группе: Многие офигели

В этой книге 31-летняя Женя Огурцова очень откровенна. Например, она рассказала о взаимоотношениях солисток группы "Ранетки". По ее словам, девушки были одной семьей, поддерживали друг друга. Евгения была особенно близка с Леной Третьяковой. В мемуарах рыжая "ранетка" упомянула интимную близость с подругой.
По словам Огурцовой, "многие офигели", когда начали читать о ее сексе с Третьяковой. Также Женя призналась, что мысли об интимной близости с девушкой у нее впервые появились в подростковом возрасте. Таким образом она исследовала свою сексуальность.
Кроме того, певица вспомнила неприятную историю. Оказалось, к 16-летней Жене приставал взрослый мужчина. Пережить неприятный эпизод Огурцовой помог психолог. В книге "ранетка" пишет о том, что жертва домогательств не должна чувствовать себя виноватой.
Стоит отметить, что в этой же книге Женя Огурцова рассказала о знакомстве с продюсером группы "На-На" Бари Алибасовым. Певица вспомнила, как музыкант приказал "ранеткам" мастурбировать. Он объяснял, что пока юные певицы не познают свое тело, они не будут естественно смотреться на сцене.
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