Слепнущая звезда "Ранеток" не попала к врачу из-за карантина

О том, что Евгения Огурцова начала терять зрение, стало известно два года назад. Боли появились в левом глазу, а спустя несколько дней зрение ухудшилось. Искать помощь бывшая "ранетка" стала в дорогих клиниках. Но медики не могли понять, в чем причина слепоты Жени. Специалисты предположили, что осложнения дает рассеянный склероз, но такой диагноз Огурцовой не поставили.
Врач из Калуги выявил у Евгении атрофию сетчатки глаза. Это очень редкая болезнь. В Москве таких больных порядка 50. Возможно, поводом для появления недуга стала мутация на генном уровне.
Певица начала сомневаться в предположении специалиста, когда зрение стало ухудшаться. Огурцова считает, что корень проблемы – в психосоматике, а не в наследственности. Однако Женя боится, что ген передался ее сыну Марку.
Любопытно, что экс-участница группы "Ранетки" назвала свой инстаграм-аккаунт "Одноглазый блогер". Недавно она рассказала поклонникам о самочувствии и отметила, что планы съездить к врачу в Сочи рухнули из-за карантина. Девушка не знает, когда отправится к специалисту. А пока глаз у Жени болит сильнее, зрение падает. Причина – высокое давление.
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