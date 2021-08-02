"Очередная охотница за бабками": Мамаева дала под дых любовнице бывшего мужа

Алана Мамаева эмоционально обратилась к экс-подруге Надежде Санько.

В сторис своего инстаграм-аккаунта женщина заявила, что приятельница всегда ей завидовала. Алана Мамаева же восхищалась ею и доверяла.

Также она распекла Павла Мамаева, окрести в его трусом. Алана выразила надежду на то, что новая любовница оставит его "без штанов". Надежду Санько же она назвала "очередной охотницей за бабками".

Алана Мамаева поведала, что подруга подробно расспрашивала её о презентах от спортсмена и интересовалась, почему та не оставила его без денег. Кроме того, она пристыдила экс-супруга за те деньги, которые тот дает на детей – 30 тысяч на продукты. Она посоветовала Павлу Мамаеву выпить шампанского за 250 тысяч за триумф.

Как писали "Дни.ру", звездная пара развелась весной этого года. У Павла и Аланы Мамаевой есть общая дочь. Кроме того, у женщины есть сын Алекс от прежних отношений.

Напомним, ранее модель заявила, что бывшая подруга живет с Павлом Мамаевым в его квартире в Ростове. Она убеждена, что футболист бросит новую пассию, поскольку ранее уже предавал женщин.