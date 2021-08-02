"Сделали трепанацию черепа": у певицы Дорофеевой произошло большое горе

Надя Дорофеева рассказала поклонникам ужасное известие. Ее танцора жестоко избили возле одного из столичных клубов.

Инцидент произошел в ночь на 1 августа. Подробностями звезда поделилась в своем инстаграм-аккаунте. Она поведала, что ее танцор Женя с друзьями выходили из ночного клуба, в этот момент на него было совершено нападение.

Надя Дорофеева подчеркнула, что ребята никого не обижали и вели себя адекватно. Но внезапно молодого человека сильно толкнули и обрушили на него ряд ударов. У парня случилось кровоизлияние в мозг, Артисту сделали трепанацию черепа и ввели в искусственную кому.

Певица также сообщила, что есть фото нападавшего и свидетели ЧП. Заявление в правоохранительные органы уже написано. Она добавила, что близкие и коллеги молятся о том, чтобы парень поскорее выздоровел. Он находится в тяжелом состоянии.

Исполнительница заявила, что мужчина, избивший ее танцора, скрылся с места происшествия. Его розыском уже занимаются стражи порядка. Подписчики пришли в шок от такой новости. Они поддержали Надю Дорофееву и Евгения добрыми пожеланиями, посочувствовав горю.

Надя Дорофеева – популярная украинская певица. Артистка стала известна благодаря участию в группе "Время и Стекло". Сейчас же 31-летняя знаменитость активно развивает сольную карьеру.

