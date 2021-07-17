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Шоу-бизнес
“Ничего не вышло”: продюсер в шоке от положения больной раком Заворотнюк

“Ничего не вышло”: продюсер в шоке от положения больной раком Заворотнюк

Больная раком Анастасия Заворотнюк изменилась до неузнаваемости. Известная актриса уже 3 года борется со страшной болезнью
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Уже не первый год актриса Анастасия Заворотнюк, ставшая известной после выхода популярного сериала "Моя прекрасная няня" на телеканале СТС, борется со страшной болезнью – опухолью мозга. Несмотря на то, что это уже давно не новость, о состоянии артистки до сих пор мало что известно – близкие и родственники всячески скрывают какую-либо информацию, а также личный доступ к Заворотнюк.

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Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

Продюсер и PR-директор продюсерского центра Mediastar Олеся Сазыкина попыталась пролить свет на эту историю и лично увидеть Анастасию Заворотнюк, которая, как говорят, сильно поправилась и лишилась волос, а также способная передвигаться только на инвалидной коляске. Неожиданно для самой Сазыкиной, её не пустили в дом.

Позже стало известно, что это не первый случай и оказывается, ещё никому не дали возможность увидеть артистку. «Даже лучшая подружка Пети (мужа Анастасии) не видит Заворотнюк» – рассказала продюсер. Речь идёт о Татьяне Навке – двукратной чемпионке мира и трёхкратной чемпионке Европы по фигурному катанию – которая является близким другом семьи.

Таким образом, на сегодняшний день о состоянии актрисы практически ничего не известно. Тем не менее, ранее сообщалось, что Заворотнюк живёт в большом загородном доме в Крекшино вместе со своей семьёй. Также рядом с ней всегда находится сиделка – у актрисы случаются сильные головные боли, которые иногда доводят до обмороков.

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Анастасия Заворотнюк. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 17 июля 2021, 11:21 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник

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