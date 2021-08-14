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Шоу-бизнес
Кидались посудой: Джиган с Киркоровым разгромили ресторан в Греции

Кидались посудой: Джиган с Киркоровым разгромили ресторан в Греции

Джиган продолжает широкое празднование своего 36-летия на греческом курорте. К рэперу присоединился Филипп Киркоров, с которым они полночи били тарелки.
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После шумной вечеринки в Москве гости и виновник торжества переместились на средиземноморское побережье, так сказать, для продолжения банкета. Джиган и Оксана Самойлова по обыкновению путешествуют с детьми, также наследников на курорт взял и король поп-сцены. Поэтому дневные часы примерные родители проводят с подрастающим поколением, а вот ночью пускаются во все тяжкие.

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Так, прошлой ночью состоялся банкет, на котором Филипп Киркоров и Джиган буквально разгромили греческий ресторан. Король поп-сцены исполнил хит "Я и не знал", гости искупали его в овациях. Далее в ход пошла давняя греческая традиция: артисту стали кидать под ноги посуду в знак уважения его творчества. Видео разгрома появилось в "Сторис" Самойловой, а затем и в аккаунте певца. Киркоров предложил подписчикам угадать, сколько тарелок они разбили. "Сначала я робко начинал, как-будто родительский сервиз разбил. Но потом вошёл в азарт! Угадайте сколько тарелок с Джиганом мы перебили? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписал Киркоров. Оксана, в свою очередь, заверила, что это придумали не они, чтобы успокоить всех не знакомых с традициями Кипра подписчиков.

Кстати, Оксана Самойлова продолжает занимать первую строчку среди самых популярных российских блогеров. Она значительно обошла Ольгу Бузову, которая всегда считала себя "самой интересной женщиной страны". "Очень давно я стабильно на первом месте в РФ. Спасибо вам", — написала Оксана.

Ранее Джиган и Самойлова подверглись критике за то, что привели тигрят для развлечения своих четверых наследников. Подписчики расценили этот шаг, как издевательство и над теми, и над другими.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 14 августа 2021, 15:59 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялась Самойлова за время отношений с Джиганом

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