Кидались посудой: Джиган с Киркоровым разгромили ресторан в Греции

Джиган продолжает широкое празднование своего 36-летия на греческом курорте. К рэперу присоединился Филипп Киркоров, с которым они полночи били тарелки.

После шумной вечеринки в Москве гости и виновник торжества переместились на средиземноморское побережье, так сказать, для продолжения банкета. Джиган и Оксана Самойлова по обыкновению путешествуют с детьми, также наследников на курорт взял и король поп-сцены. Поэтому дневные часы примерные родители проводят с подрастающим поколением, а вот ночью пускаются во все тяжкие.

Так, прошлой ночью состоялся банкет, на котором Филипп Киркоров и Джиган буквально разгромили греческий ресторан. Король поп-сцены исполнил хит "Я и не знал", гости искупали его в овациях. Далее в ход пошла давняя греческая традиция: артисту стали кидать под ноги посуду в знак уважения его творчества. Видео разгрома появилось в "Сторис" Самойловой, а затем и в аккаунте певца. Киркоров предложил подписчикам угадать, сколько тарелок они разбили. "Сначала я робко начинал, как-будто родительский сервиз разбил. Но потом вошёл в азарт! Угадайте сколько тарелок с Джиганом мы перебили? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписал Киркоров. Оксана, в свою очередь, заверила, что это придумали не они, чтобы успокоить всех не знакомых с традициями Кипра подписчиков.

Кстати, Оксана Самойлова продолжает занимать первую строчку среди самых популярных российских блогеров. Она значительно обошла Ольгу Бузову, которая всегда считала себя "самой интересной женщиной страны". "Очень давно я стабильно на первом месте в РФ. Спасибо вам", — написала Оксана.

Ранее Джиган и Самойлова подверглись критике за то, что привели тигрят для развлечения своих четверых наследников. Подписчики расценили этот шаг, как издевательство и над теми, и над другими.