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Шоу-бизнес
Гости отползали от столов: известный ведущий спустил на банкет по случаю юбилея миллион

Гости отползали от столов: известный ведущий спустил на банкет по случаю юбилея миллион

В самом фешенебельном караоке-баре ForteПьяно, что в центре Москвы, состоялась презентация красивого летнего клипа диджея Кати Гусевой на песню SiSi (реж. Петр Левенполь, партнер – Sanfor). Среди гостей на вечеринке присутствовал светский обозреватель и телеведущий Леван Тодуа. Недавно он отмечал день рождения и только сейчас раскрыл, сколько стоило грандиозное празднование, когда гости от столов просто отползали...
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"Аренда зал и банкет мне обошлись в миллион с небольшим, – шокировал Леван. – Но я люблю хорошие застолья, как на моей родине в Абхазии, да и для друзей ничего не жалко!"

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Юбиляра поздравили тогда актер и режиссер Никита Джигурда, депутат Роман Худяков, DJ Катя Гусева, певица Софи Кальчева, экс-солистка группы "Мобильные блондинки" Олеся Кожина-Бословяк, певица Афина, телеведущая Юлианна Шахова, бывшая участница проекта "Дом-2" Мария Кохно...

Катя Гусева и Леван Тодуа. Фото: личный архив

Подарки Тодуа получил роскошные. Он признался, что от Никиты Джигурды ему достался эксклюзивный парфюм, стоимостью в 70 тысяч рублей, роскошный букет роз и, конечно, выступление. Также среди подарков, был трехъярусный торт весом 15 килограмм с фигурой Левана Тодуа – стоит такой десерт около 100 тысяч. Его преподнесла бывшая невеста Николая Баскова Софи Кальчева.

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Фото: личный архив
Автор: 14 августа 2021, 19:56
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