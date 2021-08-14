Гости отползали от столов: известный ведущий спустил на банкет по случаю юбилея миллион

"Аренда зал и банкет мне обошлись в миллион с небольшим, – шокировал Леван. – Но я люблю хорошие застолья, как на моей родине в Абхазии, да и для друзей ничего не жалко!"
Юбиляра поздравили тогда актер и режиссер Никита Джигурда, депутат Роман Худяков, DJ Катя Гусева, певица Софи Кальчева, экс-солистка группы "Мобильные блондинки" Олеся Кожина-Бословяк, певица Афина, телеведущая Юлианна Шахова, бывшая участница проекта "Дом-2" Мария Кохно...
Подарки Тодуа получил роскошные. Он признался, что от Никиты Джигурды ему достался эксклюзивный парфюм, стоимостью в 70 тысяч рублей, роскошный букет роз и, конечно, выступление. Также среди подарков, был трехъярусный торт весом 15 килограмм с фигурой Левана Тодуа – стоит такой десерт около 100 тысяч. Его преподнесла бывшая невеста Николая Баскова Софи Кальчева.
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