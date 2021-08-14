Гости отползали от столов: известный ведущий спустил на банкет по случаю юбилея миллион

В самом фешенебельном караоке-баре ForteПьяно, что в центре Москвы, состоялась презентация красивого летнего клипа диджея Кати Гусевой на песню SiSi (реж. Петр Левенполь, партнер – Sanfor). Среди гостей на вечеринке присутствовал светский обозреватель и телеведущий Леван Тодуа. Недавно он отмечал день рождения и только сейчас раскрыл, сколько стоило грандиозное празднование, когда гости от столов просто отползали...

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