"Жесть!": Дочь Джигана и Самойловой вывернула конечность

Десятилетняя наследница рэпера Джигана и Оксаны Самойловой поставила россиян на уши.

Дружная семья Джигана и Оксаны Самойловой отдыхает в Греции. Рэпер, его супруга и четверо детей наслаждаются заграничным туризмом, ни в чем себе не отказывая. Иногда вместе с ними проводит дни и Филипп Киркоров. Пока взрослые снимают истории в "Инстаграм", маленькие путешественники Ариела, Лея, Майя и Давид резвятся в своей компании. Оксана Самойлова решила продемонстрировать фанатам необычное увлечение старшей дочери. Десятилетняя девочка показала шокирующий трюк.

Наследница рэпера Ариела вывернула свою руку на 360 градусов. При этом школьница нисколько не чувствовала дискомфорта, а радостно улыбалась, как профессиональная циркачка. Сестра снимала девочку на камеру и громко смеялась, а ее мать приговаривала, что не может смотреть на происходящее. В определенный момент Оксана Самойлова попросила дочь прекратить выкрутасы. "Жесть! Хватит, выключай!" — вскрикнула женщина.





Жена рэпера Джигана опубликовала ролик в инстаграм-истории. Она решила узнать у поклонников, умеют ли они выворачивать конечность так же, как Ариела. Опрос показал, что 90% не владеют такой способностью. Подписчиков Оксаны Самойловой поразила удивительная гибкость девочки и то, как легко ей удается использовать физические возможности.

