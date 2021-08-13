Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Отмучилась: 41-летняя певица Слава ушла ночью после ломки
Россияне потеряли Надежду Кадышеву
"Раздвинь ножки": всплыло имя главной любовницы Кобзона
Стало известно об исчезновении Елены Степаненко
партнеры
Пятница
13 августа
Лента новостей
11:38
Фоменко обнародовал фото с любимой: Трогательно
11:35
Названы самые тяжелые профессии в России
11:34
Приписка мелким шрифтом: звезда "Маргоши" сообщила о махинациях с документами в театре Меньшикова
11:31
В России за сутки выявили 22 277 новых случаев коронавируса
11:20
Юрист предупредил россиян о возможных проблемах с унаследованными квартирами
11:10
В Москве отменили обязательный перевод сотрудников на дистанционную работу
10:27
"Тело в форме": Волочкова готовится показать сокровенное
10:06
Тихановская привлекла Норвегию к борьбе против Лукашенко
09:49
Онанирую редко и кончаю долго: Джигурда о гомосексуальном эксперименте и любимых позах в койке
09:31
Новый поворот в конфликте Долиной и тиктокерши Карнавал: Выпросила билеты и "кинула"
09:28
На Украине нашли "пиратский" способ остановить "Северный поток"
08:57
Капуста в России подорожала в 4 раза: сотрудник продуктовой сети наглядно показал рост цен
08:46
Вдова впервые обратилась к народу после смерти Меньшова
06:13
Жена Обамы публично вмазала Меган Маркл
03:58
К чему снится плачущий
02:18
"Это ваш мужчина?": Бледанс разделась на яхте рядом с молодым красавцем
00:08
Стало известно о воссоединении принца Гарри и Меган Маркл с королевской семьей
23:51
Скончалась пострадавшая при взрыве в автобусе в центре Воронежа
23:18
Момент взрыва автобуса в Воронеже сняли на видео
22:18
В результате взрыва в автобусе в Воронеже у женщины оторвало ноги
21:50
На Украине предложили США присоединиться к переговорам по Донбассу
21:47
Дочь покойного Хворостовкого шокировала народ мистическим совпадением
21:18
В Турции удалось потушить все лесные пожары
21:13
"Ущерб всей семье": принц Чарльз озабочен разразившимся секс-скандалом
21:08
Полиции сдался третий из пяти участников побега из ИВС в Истре
20:59
Сколько потеряла Украина из-за конфликта с Россией
20:50
В ДТП на юге Москвы пострадали два человека
20:44
Жительница Новокузнецка угнала машину подруги
20:32
В Подмосковье столкнулись три фуры
20:27
"Было непросто": звезда сериала "Гадалка" рассказала о съемках на последнем месяце беременности
20:00
Лекарства бессильны: рыдающие россияне молятся за ушедшую под воду Кожевникову
19:48
Сын Орбакайте рухнул в пропасть
19:44
Сорняки, одинокий крест, пластиковые цветы: во что превратилась могила Легкоступовой за год
19:38
Муж тиран и скандал с министром: за что кабацкую певичку Пьеху "выстирали по самое декольте"
19:11
Американский журналист Бугайски: Россия готовится к войне с Польшей
18:59
Сбежавшую из страны Александрову приняли в "сумасшедшем доме": Как на Ваганьковском
18:57
"Безумие заразно": раскрыта причина жестокого удара по Киркорову
18:27
Умерла звезда сериала "Шерлок" Уна Стаббс
18:17
Врач Ершов: разговоры о новых штаммах коронавируса – пустой звук
18:09
"Жизнь сильно изменилась": избитый сын Пьехи никак не может восстановиться
18:06
"Совести нет!": Нацепившая корону Собчак плюнула в богачей
17:50
Фото: звезды "Секса в большом городе" тряхнули стариной в постели
17:35
"Ой, я под столом": Ягудин высмеял "несущую бред" Малышеву
17:23
Канделаки призвала запретить проводить соревнования в США из-за отказа в визе российским спортсменкам
17:05
Угрозы и оскорбления: фанаты мстят судье за Бритни Спирс
17:05
Урсуляк и Бурковский снимаются в первом в России сериале о полиаморных отношениях
16:40
"У нас есть договор": Лавров прокомментировал слова Лукашенко о Крыме
16:39
Рассказавшая о связи с Авербухом в 15 лет Арзамасова высказалась о грязном секс-скандале
16:26
"Пришлось конкурировать с Валей Пердуновой": Собчак жестко приложили
16:13
Мерьем Узерли из "Великолепного века" пустилась во все тяжкие в день рождения
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Психолог ужаснула словами о наркотической зависимости сына Фриске и Шепелева
Жена Петросяна ужаснула россиян странным платьем за бешеные деньги: У вас со вкусом-то беда
Украинцы не хотят умирать за идеалы НАТО – военный эксперт
"Только два раза в неделю": Врач ограничил 75-летнего Петросяна в удовольствиях с женой
"Показалось": Манукян все еще не может забыть о Бузовой
Отомстила? Тиктокерша Карнавал нагадила под нос Ларисе Долиной
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Вдова впервые обратилась к народу после смерти Меньшова

Вдова впервые обратилась к народу после смерти Меньшова

После смерти легенды отечественного кино прошло уже больше месяца. Теперь его вдова решилась выйти в свет.
прочитано 1655 раз

Ранее уже сообщалось, что Вера Алентова планировала снова появиться на сцене в начале августа. Тогда поклонники неоднозначно восприняли эту новость. Некоторым показалось, что прошло слишком мало времени, другие же переживали за состояние вдовы Владимира Меньшова после смерти мужа и тяжелой болезни. Однако, как сообщает 5-tv.ru, актриса все-таки поступила по-своему.

ПО ТЕМЕ

Перенесшая страшную болезнь вдова Вера Алентова вернулась на работу

Юлия Меньшова ошарашила россиян связанным с отцом мистическим совпадением

Одна из поклонниц творчества знаменитости опубликовала видео со спектакля в театре имени А.С. Пушкина. Она отметила, что постановка "Ложные признания" получилась крайне "тонкой и ироничной". По ее словам, спектакль очень близок к жизни, так как все играют в свои игры, но главное – беречь чувства, чтобы не оказаться в ловушке.

Пока вдова Владимира Меньшова не прокомментировала ситуацию. Однако ранее она уже рассказывала, что работа является для нее лучшим лекарством от всех бед, поэтому неудивительно, что артистка уже вышла на сцену. Спектакль высоко оценили зрители.

Напомним, великий режиссер ушел из жизни пятого июля от последствий коронавирусной инфекции. Вместе с ним в больнице лежала и Вера Алентова, но врачам удалось спасти актрису. Уход легенды стал ударом не только для семьи, но и для всей страны.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 13 августа 2021, 08:46 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Хочу, чтобы он нам запомнился таким": внук показал сенсационные кадры с Меньшовым

комментарии

Ответить:

Гость831569
Пожаловаться Ответить
А некоторым, как всегда, есть до всего дело! И они лучше других знают, кто, что и как должен делать. Человек сам решает, как ему быть и жить. В любви Алентовой к Меньшову никто не усомнится и если ей легче переживать горе в работе, то и пусть работает, на радость зрителям!
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Тело в форме": Волочкова готовится показать сокровенное

Она вернулась
Шоу-бизнес

Проклятый ковид: поклонники рыдают после печальной новости о 73-летнем Шуфутинском

Невеселое известие

Шоу-бизнес

"Ой, я под столом": Ягудин высмеял "несущую бред" Малышеву

Фигурист подался в юмористический жанр
Шоу-бизнес

Лекарства бессильны: рыдающие россияне молятся за ушедшую под воду Кожевникову

Актриса напугала фанатов

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 9 по 15 августа 2021 года
Гороскоп на неделю со 2 по 8 августа 2021 года
Каким знакам зодиака не стоит покупать недвижимость в 2022 году
Гороскоп на август 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+