Вдова впервые обратилась к народу после смерти Меньшова

Ранее уже сообщалось, что Вера Алентова планировала снова появиться на сцене в начале августа. Тогда поклонники неоднозначно восприняли эту новость. Некоторым показалось, что прошло слишком мало времени, другие же переживали за состояние вдовы Владимира Меньшова после смерти мужа и тяжелой болезни. Однако, как сообщает 5-tv.ru, актриса все-таки поступила по-своему.
Одна из поклонниц творчества знаменитости опубликовала видео со спектакля в театре имени А.С. Пушкина. Она отметила, что постановка "Ложные признания" получилась крайне "тонкой и ироничной". По ее словам, спектакль очень близок к жизни, так как все играют в свои игры, но главное – беречь чувства, чтобы не оказаться в ловушке.
Пока вдова Владимира Меньшова не прокомментировала ситуацию. Однако ранее она уже рассказывала, что работа является для нее лучшим лекарством от всех бед, поэтому неудивительно, что артистка уже вышла на сцену. Спектакль высоко оценили зрители.
Напомним, великий режиссер ушел из жизни пятого июля от последствий коронавирусной инфекции. Вместе с ним в больнице лежала и Вера Алентова, но врачам удалось спасти актрису. Уход легенды стал ударом не только для семьи, но и для всей страны.
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