Полунин рассказал о серьезных проблемах в семье

Сергей Полунин объяснил, почему до сих пор не женился на матери своего ребенка.

Артист балета познакомился со своей возлюбленной, олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Еленой Ильиных, в 2018 году. Пара начала общаться в "Инстаграме", когда фигуристка написала Полунину сообщение с благодарностью за его творчество.

"Мне многие пишут, но отвечать всем нет физической возможности. Ленино сообщение я пропустить не смог. Я вдруг почувствовал, что это судьба (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", — признался позже танцовщик.

В январе 2020 года у пары родился сын Мир. Однако в официальном браке пара до сих пор не состоит. Поклонники не устают придумывать причины, грешить на расставание и предполагать самые различные сценарии. Недавно Сергей и Елена объяснили, почему никак не сыграют свадьбу. Все оказалось гораздо проще, чем надумали фанаты: всему виной пандемия. Основная проблема – закрытые границы. Пара хочет пожениться не в России, сын, кстати, тоже родился за пределами родины – в Майами.

"Планируем. Все будет. Все точно будет. Просто ждем правильного момента, когда границы откроют", — успокоили поклонников молодые родители.

Сейчас Сергей Полунин выпускает свою книгу. В некоторых странах ее уже можно приобрести, дата выхода в России пока неизвестна. По словам хореографа, это альбом с фотографиями самых ярких моментов его творчества, дополненный комментариями и важными замечаниями. Артист рассказал, что его супруга очень помогала в создании книги в период пандемии.