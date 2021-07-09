Измученная переживаниями дочь Заворотнюк уехала подальше от матери

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна отправилась отдыхать к Черному морю.

В последние месяцы Анна не раз жаловалась на тяжелое эмоциональное состояние. Как-то молодая женщина даже рассказала своим подписчикам в "Инстаграм", что из-за тревожных мыслей она совершенно потеряла способность наслаждаться жизнью и просто не знает, где черпать энергию и вдохновение. Очевидно, теперь дочь Анастасии Заворотнюк решила пополнить свой жизненный источник на курортах Крыма.

Недавно молодая женщина улетела на солнечный полуостров. В Сторис своего инстаграм-аккаунта она показывает кадры с прогулок по черноморскому побережью. Недавно Анна прогулялась по лавандовому полю близ Массандровского дворца.

Возможно, вдали от тяжелобольной матери Анне удастся хоть немного забыть о постоянных переживаниях и восстановить растраченные силы. Деликатные подписчики Анны оставляют ей комплименты и стараются воздерживаться от вопросов на тяжелую тему – ранее дочь Заворотнюк признавалась, что устала от бесконечных расспросов и не хочет комментировать состояние онкобольной родительницы.

Напомним, что известная актриса уже около двух лет борется с раком. Близкие почти ничего не сообщают о ее состоянии, поэтому поклонникам приходится довольствоваться малым. Ранее СМИ удалось узнать, что Анастасия Заворотнюк находится в сознании, но чувствует себя плохо.