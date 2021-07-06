"Неделя-две осталось": тяжелобольной экс-супруге Аршавина необходима операция

Бывшая жена Андрея Аршавина оказалась в ужасной жизненной ситуации. Ее выселяют из дома и требуют неустойку в размере двух миллионов рублей. По этому делу скоро состоится суд.
Из-за постоянных стрессов страдающей аутоиммунным заболеванием журналистке резко стало хуже. У Алисы Аршавиной в последние дни выпали волосы, посыпались зубы и появились новые проблемы с суставами.
Женщина была вынуждена снова прийти на телевидение – в ток-шоу "Прямой эфир" с Андреем Малаховым на "России 1". Она обратилась к медикам с просьбой о помощи. Сейчас экс-модель ищет место, куда отправить своих троих детей.
Алиса Аршавина завила, что нуждается в срочной операции. По словам журналистки, ей осталось жить всего неделю-две, если операция не будет проведена.
Как писали "Дни.ру", бывшая супруга спортсмена уже несколько месяцев борется за жизнь. У нее диагностировали аутоиммунный некроз. К счастью, Алиса Аршавина вовремя попала в руки врачей, которые провели ей операции. Из-за страшной болезни женщина практически лишилась носа.
Популярные темы форума
Наталья вернулась
Критические дни не регулярные
Прямая линия с Путиным
Измена из-за алкоголя
Когда уже можно будет улететь в Европу?
Не известно Подробнее о лотки бетонные водоотводные купить