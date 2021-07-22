Нищета и затворничество: Горькая судьба звезды "12 стульев" Сергея Филиппова

Актер Сергей Филиппов оставил гениальное наследие, но умер в одиночестве без копейки. Несбывшиеся надежды, боли, и траур – что сломило великого человека?

Советский кинематограф подарил нам множество удивительных фильмов, которые стали частью незыблемой русской культуры. Популярные фильмы СССР показывают нам выдающихся артистов, которым уже не найдется равных. Одним из этих культовых актеров является Сергей Филиппов. Киса Воробьянинов в "12 стульях", лектор в "Карнавальной ночи", шведский посол из "Иван Васильевич меняет профессию", пациент в "Собачьем сердце" — эти и многие другие роли он исполнил потрясающе точно, покорив зрителей раз и навсегда.

Карьера актера складывалась в юмористическом направлении. Комедийные амплуа удавались ему так, будто бы именно для них он и был рожден. Но, купаясь в лучах всесоюзной славы, Сергей Филиппов мечтал сыграть серьезного трагического персонажа. При жизни артист признавался, что плакал, когда роль в фильме "Когда деревья были большими" досталась Юрию Никулину, а не ему.

Снимаясь в "12 стульях", Сергей Филиппов страдал от сильных головных болей. Несмотря на подкосившееся здоровье, он работал изо всех сил. Когда работа над картиной завершилась, артист лег в больницу и перенес операцию. Затем с превеликой долей мужества он вернулся на экраны, посвятив себя кино практически до последнего вздоха.

Последние годы жизни знаменитый актер провел в условиях крайней бедности вместе с женой Антониной Голубевой. Дома у пары не собирались ни друзья, ни веселые компании. Всему этому Сергей Филиппов предпочитал затворничество, даже медиков в квартиру он пускал с тяжелым сердцем. Когда умерла супруга, артист погрузился в одиночество и почти не выходил на улицу. Из-за нищеты ему было нечего носить — старая одежда и обувь пришли в негодность, а на новые не хватало средств.

Сергей Филиппов умер 19 апреля 1990 года в возрасте 77 лет. На похороны артиста собирали деньги его коллеги — кто сколько может. Поговаривали, что накоплений у покойного не осталось, а "Ленфильм" не помог проводить звезду в последний путь. Великий человек, бесподобный талант, мастер своего дела скончался так, будто бы люди совсем забыли, что на самом деле имеет ценность.