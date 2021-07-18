Стало известно об инфицировании Заворотнюк

Уже два года все новостные ленты пестрят неутешительными заголовками о семье Заворотнюк. Сначала стало известно о смертельно опасной болезни известной актрисы Анастасии Заворотнюк.
Артистка тяжело больна и уже два года борется с опухолью головного мозга. Несмотря на то, что достоверной информации из первых уст практически нет, поклонникам звезды сериала “Моя прекрасная няня” на телеканале СТС известно о том, в каком страшном положении сейчас находится их любимица.
Дочь известной актрисы также в течение последних двух лет страдает от заболевания, которое, очевидно, связано с диагнозом ее мамы. Дело в том, что психологи диагностировали у девушки депрессию.
Анна Заворотнюк также жалуется на угнетенное настроение, тревожное состояние и панические атаки. Но на этом испытания молодой девушки не закончились – сегодня она опубликовала в своем личном аккаунте в "Инстаграме" результаты экспресс теста на COVID-19.
Оказывается, помимо всего прочего, Анна еще и заразилась коронавирусной инфекцией. Подписчикам девушки известно, что совсем недавно она отдыхала в Крыму. И несмотря на то, что Заворотнюк-младшая, как она сама утверждает, всегда соблюдает технику безопасности и носит маску и перчатки, избежать заражения ей, к сожалению, не удалось. Сейчас девушка соблюдает карантин – сидит дома, пьет витамины и постоянно проверяет температуру.
Популярные темы форума
Нет счастья
Как перестать много есть?
ВСЕМ ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
Всем создателям тем.
Смысл жизни
Новая квартира!
Выживет ли Максим?
Все мужчины изменяют?
Муж не дарит подарки
Наткины гоовно - приемники.