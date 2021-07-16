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Шоу-бизнес
Озвучен страшный диагноз Заворотнюк: Сильные препараты и безысходность

Озвучен страшный диагноз Заворотнюк: Сильные препараты и безысходность

Дочь Анастасии Заворотнюк активно ведет свой блог в "Инстаграм". Накануне она поделилась неожиданным откровением.
прочитано 347 раз

Анна Заворотнюк опубликовала пост. Она почувствовала, что пришло время рассказать подписчикам, что с ней происходит. Она указала, что чаще всего старается транслировать исключительно радость и нести лишь позитивный заряд в массы. Но все не совсем так. По словам дивы, ей достаточно непросто жить сейчас.

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Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

Звездная наследница озвучила свой диагноз – депрессия. Тяжелое заболевание у нее сопровождается тревожными эпизодами и паническими атаками. По словам Анны, недуг настиг ее еще два года назад, но все это время она употребляла сильные лекарства, чтобы заглушить симптомы. Однако лечение лишь плохо отразилось на организме, и теперь она вынуждена работать со специалистами. Дочь Анастасии Заворотнюк подчеркнула, что отказалась даже от общения с друзьями и ощущала лишь безысходность.

Сейчас настроение и самочувствие Анны постоянно меняется: иногда она чувствует прилив сил, а иногда просто не может вставать по утрам. Она долго не решалась признаться во всем подписчикам, так как не хотела никого расстраивать. Сейчас девушка лечится и верит в то, что все будет хорошо.

Анна Заворотнюк заявила, что понимала: ей нужно быть честной с подписчиками. Она отметила, что хочет, чтобы этот пост стал мотивацией для нее самой, а также призвала всех верить в счастье и беречь свое ментальное и физическое здоровье. Поклонники указали, что она такая же сильная как Анастасия Заворотнюк и точно со всем справится. Они поддержали ее в комментариях.

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Фото: instagram.com / anna_zavorotnyuk
Автор: 16 июля 2021, 08:33 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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За что полюбили невероятно обворожительную Анастасию Заворотнюк

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