Потери сознания: вспыли шокирующие данные о смертельно больной Заворотнюк

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" сейчас проходит экспериментальную терапию, разработанную специально для нее. Ее состояние стабилизировалось, но в мае появилась трагическая новость об ухудшении.

Врачам удалось вернуть тяжелое заболевание Анастасии Заворотнюк в стадию ремиссии. Сейчас она находится дома, в подмосковном поселке Крекшино, а близкие окружают ее любовью и заботой. Известно, что много времени артистка проводит с сиделкой, так как ее супруг вынужден работать еще больше, чем раньше. Знаменитость не ходит сама, она передвигается на инвалидной коляске.

Актриса принимает большое количество разных препаратов. Режиссер Анатолий Демидов рассказал, что у звезды нередко бывают сильные головные боли, но уже не настолько тяжелые, как это было раньше. Случаются и кратковременные потери сознания.

К несчастью, сейчас Анастасию Заворотнюк узнать крайне сложно. Красивая женщина серьезно поправилась и носит платок на голове, так как из-за онкологии лишилась своих роскошных темных волос. Режиссер подчеркнул, что актриса старается привыкнуть к себе в новом облике. Это дается ей непросто.

Родные артистки делают все, чтобы помочь ей восстановиться и прийти к нормальной жизни. Ей наняли специального тренера, вместе с которым она занимается лечебной гимнастикой. Также знаменитости регулярно делают специальные массажи. Она приобщилась к религии, много общается со священником и верит в то, что однажды ей станет лучше.

