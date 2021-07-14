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Сериалы
К зеркалу ее не подпускают: появились свежие данные о состоянии тяжелобольной Анастасии Заворотнюк

К зеркалу ее не подпускают: появились свежие данные о состоянии тяжелобольной Анастасии Заворотнюк

Подробности состояния актрисы Анастасии Заворотнюк.
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Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк борется с раком головного мозга уже два года. Актриса лечилась за рубежом и в России. В мае этого, 2021 года, после длительного периода улучшения, болезнь вновь дала о себе знать. Теперь, как утверждает режиссер Анатолий Демидов, ситуация стабилизировалась.

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 Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

По словам кинематографиста, сейчас Заворотнюк в стадии ремиссии и находится дома. Актриса много времени проводит в саду своего загородного особняка. Анастасии, которая передвигается на инвалидной коляске, помогает сиделка. Иногда "прекрасную няню" терзают головные боли, артистка даже может потерять сознание.

Из-за воздействия сильнодействующих лекарств, звезда большую часть времени находится в приподнятом расположении духа. У Заворотнюк хороший аппетит. Анастасия уделяет внимание маленькой дочке Миле, занимается ее развитием и воспитанием.

Медики делают все возможное, чтобы восстановить работу важных органов и систем организма звезды, которая была нарушена из-за гормональной и химиотерапии. В этом вопросе врачи уже добились положительной динамики, передает телеканал "360". У знаменитости есть проблемы с сердцем, почками и печенью, с двигательными функциями и речью.

Анатолий Демидов отметил также, что Анастасия Заворотнюк теперь мало похожа на себя прежнюю. Лишившаяся волос знаменитость прячет голову под косынкой. На фоне терапии актриса сильно располнела. Чтобы звезда сериала "Моя прекрасная няня" не расстраивалась лишний раз, к зеркалу ее не подпускают. У Заворотнюк нет мобильного телефона. Семья опасается, что лишние звонки нарушат покой Анастасии.

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Фото: Natalia Shakhanova/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 14 июля 2021, 11:40 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

За что полюбили невероятно обворожительную Анастасию Заворотнюк

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