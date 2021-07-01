"Позвонила мне в слезах": Барановская бросилась к бывшей жене Аршавина после скандала с футболистом

В разгар своего романа с Андреем Аршавиным Алиса Казьмина не могла понять Юлию Барановскую.

Алиса Казьмина стала гостьей программы "Судьба человека" на телеканале "Россия-1". В беседе с Борисом Корчевниковым бывшая жена футболиста рассказала о своем неудачном браке и о вынужденном общении с его экс-избранницей Юлией Барановской.

Когда Алиса и Андрей встретились, оба были в отношениях. Тем не менее, они не побоялись расторгнуть прежние узы ради вспыхнувшей вдруг любви. Аршавин довольно легко оставил гражданскую жену и мать своих детей, а затем вступил в брак с Казьминой. Отношения футболиста с бывшей избранницей тогда совсем испортились. Казьмина вспомнила, как Барановская от злости сменила замки в квартире, где хранились многочисленные награды спортсмена. Тот в отместку забрал заграничные паспорта наследников, которые были нужны Юлии. Тогда-то она и "позвонила в слезах" Алисе с просьбой повлиять на мужчину. Тем не менее, новая избранница Аршавина не захотела оставаться виноватой, о чем и сказала Барановской.

В то время Алиса еще не могла представить, что ее возлюбленный может быть настоящим тираном. К тому же, она до сих пор считает Барановскую очень требовательной и склочной и относится к ней с негативом.

Несколько лет спустя Казьмина отчасти повторила судьбу Барановской. В браке с Аршавиным ей оказалось несладко. Женщина уверена в том, что бывший муж сломал ее судьбу. Теперь она в гораздо более тяжелом положении, чем Юлия Барановская, которая из любовницы футболиста превратилась в настоящую звезду Первого канала.