Дряблая и бесформенная: оголившая интимное место Муцениеце вызвала оторопь

Скандальный блогер Лена Миро считает, что самые некрасивые ноги нашего шоу-бизнеса принадлежат Агате Муцениеце.

Лена Миро, известная своим острым языком, в этот раз решилась пройтись по бывшей жене Павла Прилучного. Женщина нашла фотографии актрисы, на которых та запечатлена в коротких нарядах, почти полностью обнажающих ноги, и пристально рассмотрела нижнюю часть фигуры Агаты Муцениеце вплоть до самого интимного места.

В своем блоге в LiveJournal Миро назвала знаменитость "запущенной женщиной" и во всеуслышание объявила ее обладательницей самых некрасивых ног современного отечественного кинематографа: грубых, бесформенных, с массивными коленями. Блогер недоумевает, как молодая женщина, которая не страдает от нищеты и не занимается тяжелым физическим трудом, вообще могла так себя запустить. Глядя на фото обнажившейся Муцениеце, блогер пришла в ужас и возмутилась тем, что она в принципе оголяется при наличии таких коленей, да еще зачем-то "тянет ножку" – по мнению Лены, это ей уже не поможет.

Возмущенная Миро добавила, что, у экс-супруги Прилучного дряблое не только тело, но и характер. В целях провокации блогерша спросила, кому вообще нравится эта актриса, а потом сама же ответила, что симпатизирующим ей дамам нужно срочно заняться своей собственной внешностью, потому что запущенная женщина может нравиться только еще более запущенным.

Миро также ехидно заметила, что Прилучный, может, и не зря бросил такую женщину. А ранее "Дни.ру" писали о том, что Агата Муцениеце взорвалась из-за очередного вопроса о бывшем муже.