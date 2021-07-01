Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Лечение бессильно: Померкшую в коме МакSим перевели на новый аппарат
Тяжелобольная Слава теряет память
"Удалили глаз": Дима Билан не может прийти в себя после операции
Цветущая и похудевшая Заворотнюк предстала во всей красе после разговоров о смертельной болезни
партнеры
Четверг
1 июля
Лента новостей
06:10
Дряблая и бесформенная: оголившая интимное место Муцениеце вызвала оторопь
04:07
Новый ухажер или провинившийся муж? Бородина похвасталась дорогим подарком
02:02
"Мутант": Рудковская стала посмешищем из-за чрезмерной обработки фото
23:57
Поссорившийся с Решетовой из-за сына Тимати показал любимого ребенка: Самая достойная
22:47
"Я люблю поменьше": Волочкова сообщила о своих предпочтениях ниже пояса
22:05
Пугачева забыла о важном событии в жизни Киркорова
21:17
Недавно родившая Джанабаева заговорила о новой беременности
20:37
Рост цен в России установил шестилетний рекорд
20:29
Путин назвал причины высоких цен на отдых в России
20:21
Из свахи в политики: Сябитова хочет стать депутатом
20:02
Жесткая посадка самолета в Подмосковье: пострадали двое человек
19:51
"Странненько выглядит со стороны": беременность круто изменила "блаженную" Арзамасову
19:45
"Надо было подложить черную свинью": угодившего в гей-скандал Киркорова раскрыли
19:42
В Подмосковье люди устроили драку за очередь на вакцинацию
19:04
После разрыва с Тимати Решетова отказалась выходить замуж за бедных мужчин
19:01
"Вакханалия": Ширвиндт взвыл из-за вечных тусовок в столице
18:57
Россиянам разрешат посещать Турцию без теста на коронавирус при одном условии
18:53
Страшный диагноз сына лишил Бледанс покоя: Адские крики и слезы
18:52
Названы округа Подмосковья с худшей коронавирусной ситуацией
18:47
После новости о причине расставания Киркоров плюнул в Пугачеву
18:35
"Нож в спину": после предательства Малахова Отиева перестала выходить на связь
18:32
Назван виновник тяжелого состояния певицы МакSим
17:56
Глава МИД Украины возразил Путину на слова о единстве российского и украинского народов
17:48
"Я же русский": Путин рассказал о любимых песнях на отдыхе
17:46
Подольская собрала детей и улетела из России
17:41
Невеста высказалась о внебрачном ребенке изменника Моргенштерна: Залетевшая в деревне
17:26
Заявление Путина об Украине оценили: В первый раз высказался так прямо и жестко
17:12
Алсу заподозрили в очередной беременности
16:49
Рубля от тебя не надо: сын отказался от денег Жасмин
16:39
Вторая Проклова: Арзамасова рассказала об интиме с Авербухом в 15 лет
16:22
"Зашивать все придется": рыдающая экс-избранница Гуфа показала кровоточащее лицо
16:06
"Это веревочка от тампакса": Волочкова в шпагате впервые крупно опозорилась
15:54
Земфира получила отказ в суде после заявления о взыскании денег с Гришковца
15:39
"Глаза грустные": появилось фото Муцениеце без макияжа
15:22
Петросян остался без штанов: Все!
15:08
Уязвленная Макеева накинулась на обидчиков: Мое имя стало нарицательным
14:52
"Очень похожи": обнародованы фото покойного брата Пугачевой
14:47
В России грядет пенсионная реформа
14:44
Путин ответил на вопрос о преемнике
14:39
Путин предложил отменить налог с продажи квартиры в случае покупки нового жилья
14:33
На прямую линию с Путиным напали хакеры
14:33
Путин об учениях НАТО на Украине: Приперлись к нашим границам
14:18
Старшенбаум уступила возлюбленного сопернице
14:16
Вдова Баталова устроила Цивину и Дрожжиной очередной скандал: Требует закрыть фонд
14:14
Путин высказался о блокировке соцсетей в России
13:55
Угрозы мужа, алкоголизм и страшная болезнь: что известно о тяжелой судьбе певицы МакSим
13:53
В Петербурге мужчина с ножом напал на сотрудника полиции
13:42
Путин о мошенниках, обокравших ветерана: Просто подонки
13:41
Раскрыта истинная причина ухода Пугачевой от Киркорова к Галкину
13:31
Путин о возможной встрече с Зеленским: О чем разговаривать?
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Михалкова публично освистали за нападки на актрису Бузову
Весь в мать: сын Королевой женился на стриптизерше
"Орет, что не бросал": муж Макеевой потребовал уменьшить размер алиментов на троих детей
Как Барановская из любовницы Аршавина превратилась в звезду Первого канала
Тихановская: Все действия режима Лукашенко показывают его бессилие
"Жалко ее": Тарасов заявил о воссоединении с Бузовой после нашумевшего развода
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Дряблая и бесформенная: оголившая интимное место Муцениеце вызвала оторопь

Дряблая и бесформенная: оголившая интимное место Муцениеце вызвала оторопь

Скандальный блогер Лена Миро считает, что самые некрасивые ноги нашего шоу-бизнеса принадлежат Агате Муцениеце.
прочитано 50 раз

Лена Миро, известная своим острым языком, в этот раз решилась пройтись по бывшей жене Павла Прилучного. Женщина нашла фотографии актрисы, на которых та запечатлена в коротких нарядах, почти полностью обнажающих ноги, и пристально рассмотрела нижнюю часть фигуры Агаты Муцениеце вплоть до самого интимного места.

ПО ТЕМЕ

Муцениеце взорвалась из-за провокационного вопроса о Прилучном

"Глаза грустные": появилось фото Муцениеце без макияжа

 Агата Муцениеце

Агата Муцениеце латвийская и российская актриса, модель

В своем блоге в LiveJournal Миро назвала знаменитость "запущенной женщиной" и во всеуслышание объявила ее обладательницей самых некрасивых ног современного отечественного кинематографа: грубых, бесформенных, с массивными коленями. Блогер недоумевает, как молодая женщина, которая не страдает от нищеты и не занимается тяжелым физическим трудом, вообще могла так себя запустить. Глядя на фото обнажившейся Муцениеце, блогер пришла в ужас и возмутилась тем, что она в принципе оголяется при наличии таких коленей, да еще зачем-то "тянет ножку" – по мнению Лены, это ей уже не поможет.

Возмущенная Миро добавила, что, у экс-супруги Прилучного дряблое не только тело, но и характер. В целях провокации блогерша спросила, кому вообще нравится эта актриса, а потом сама же ответила, что симпатизирующим ей дамам нужно срочно заняться своей собственной внешностью, потому что запущенная женщина может нравиться только еще более запущенным.

Миро также ехидно заметила, что Прилучный, может, и не зря бросил такую женщину. А ранее "Дни.ру" писали о том, что Агата Муцениеце взорвалась из-за очередного вопроса о бывшем муже.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Павел Кашаев/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 1 июля 2021, 06:10 Источник: LiveJournal ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Жена Прилучного поразила неподобающим видом

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Надо было подложить черную свинью": угодившего в гей-скандал Киркорова раскрыли

Назад пути нет
Шоу-бизнес

"Странненько выглядит со стороны": беременность круто изменила "блаженную" Арзамасову

Девушка стала другой
Шоу-бизнес

"Вакханалия": Ширвиндт взвыл из-за вечных тусовок в столице

Телеведущий возмущен поведением альфа-самцов
Шоу-бизнес

"Это веревочка от тампакса": Волочкова в шпагате впервые крупно опозорилась

Балерина забыла убрать деталь

Гороскоп

Гороскоп удачи на 2022 год
Гороскоп на июль 2021 года
Гороскоп совместимости по знакам зодиака с видами спорта на 2022 год
Гороскоп на неделю с 21 по 27 июня 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+