"Глаза грустные": появилось фото Муцениеце без макияжа

Сейчас актрисе 32 года. Она активно занимается спортом и следит за собой, а потому совершенно не стесняется фотографий без фильтров и макияжа.



Несмотря на то, что Агата Муцениеце много раз говорила о том, что не красится каждый день и хорошо чувствует себя без макияжа, подобные появления звезды каждый раз удивляют поклонников. На этот раз она снялась для рекламы крупного косметического бренда и рассказала о продукции.

На кадре актриса стоит в домашнем белом халате с кружевными рукавами и держит в руках заветные средства. Поклонники пришли в восторг от натуральной красоты знаменитости. Они отметили, что она выглядит невероятно молодо и свежо, а отдельного одобрения заслуживает тот факт, что она не старается подражать своим коллегам, которые проводят много времени у хирургов и косметологов.

Многие пользователи подчеркнули, что, несмотря на роскошную внешность, Агата Муцениеце выглядит печальной. Подписчики тут же вспомнили о разводе с Павлом Прилучным, а также о его романе с Мирославой Карпович, которую поклонники актрисы давно прозвали "разлучницей. "Глаза грустные", – писали некоторые.

Однако большинство подписчиков просто не смогли сдержаться и принялись хвалить кумира. "Натуральность и искренность всегда будут в моде", "Как же приятно смотреть на настоящее, ухоженное лицо", "Агата на первом месте в списке самых красивых девушек. Прекрасна", "Как же Вы мне нравитесь! Такая искренняя, настоящая, живая, которая не боится прыща на лице, быть без косметики и фотошопа. Обожаю ваше чувство юмора и позитив", "Очаровательная", "Красавица! Лето к лицу", – комментировали поклонники.

