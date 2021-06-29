Муцениеце взорвалась из-за провокационного вопроса о Прилучном

Агата Муцениеце не стала сдерживать гнев, услышав очередной вопрос о Павле Прилучном.

Брак известных актеров распался довольно давно, но разговоры об их отношениях до сих пор не утихают. Сам Прилучный уже устроил свою личную жизнь в союзе с Мирославой Карпович, а вот его бывшая жена до сих пор одна. Вероятно, именно по этой причине поклонники продолжают расспрашивать Агату Муцениеце о бывшем муже и ее чувствах к нему.

В сердцах артистка призналась, что просто мечтает, чтобы ее, наконец, перестали спрашивать о Прилучном. Женщина не понимает, почему всех так интересует этот вопрос.

После развода Муцениеце сконцентрировалась на своей карьере, а также на воспитании детей. Напомним, что в браке с актером знаменитость родила сына и дочь. Когда актрису обвиняют в том, что она недостаточно долго боролась за свою семью, она подчеркивает, что ее семья никуда не делась. У женщины остались ее дети и мама, а все остальное, по ее мнению, просто недостойно называться семьей – об этом сообщил "StarHit".

В Сети неоднократно ходили слухи о неблаговидных поступках Павла Прилучного еще в то время, когда он состоял в браке с актрисой. По одной из версий, его отношения с Карпович начались еще в те времена, и это стало последней каплей в чаше терпения Муцениеце.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Агата Муцениеце все же ответила на один провокационный вопрос о бывшем муже.