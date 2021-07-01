"Хотела сделать человека из Омарова": Широкова объяснила причины развода Бородиной

Ксения Бородина и Курбан Омаров разводятся! Новость об этом стала шоком для поклонников звездной пары. Но астролог, таролог, нумеролог Анастасия Широкова считает, что все закономерно.

В 2016-м году, вскоре после рождения дочери Теи, супруги уже были на грани разрыва: тогда Ксения поймала Курбана на многочисленных изменах. Потом, правда, родители сели за стол переговоров и решили начать все сначала. Хватило их на шесть лет...

"Честно сказать, я не знаю, как эта пара протянула так долго, – говорит Анастасия Широкова. – У них же все началось с перевернутых Влюбленных и перевернутой Силы. Есть предположение, что Ксения просто “взялась” за мужчину, с целью “сделать из него человека” в том формате, который она себе представляет, как женщина с признаками Амазонки. Думаю, что все держалось на доблести Бородиной и некотором пофигизме Омарова".

"В итоге после шести лет совместной жизни, по классике жанра переходной фазы парного кода, включаются те же разрушительные энергии, – продолжает таролог. – Только на этом витке отношений, люди уже по-другому смотрят на свое партнерство и оба, или один из них, понимает, что по-другому уже никогда не будет. Что переделать партнера под себя просто невозможно".

"Есть приятное обстоятельство: наличие такого количества арканов Звезда в парном коде этих ребят говорит о вероятной дружбе впоследствии, если, конечно, все друг друга простят и, более или менее, красиво расстанутся", – заключила Широкова.