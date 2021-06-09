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Шоу-бизнес
Не успевшего развестись Канье Уэста застукали за интимом с Ириной Шейк

Не успевшего развестись Канье Уэста застукали за интимом с Ириной Шейк

Накануне Канье Уэсту исполнилось 44 года. Свой день рождения рэпер провел в компании Ирины Шейк.
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По сообщениям инсайдеров, пару заметили во французском Провансе, где по случаю праздника артист организовал скромную вечеринку. Правда, пока нет официального подтверждения, многие уверены, что рэпера и модель связывают исключительно деловые отношения.

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Якобы таким нехитрым способом Канье Уэст решил привлечь внимание к новой коллекции своих кроссовок. Учитывая, что ранее Ирина Шейк уже участвовала в показах обуви от артиста, это вполне может быть правдой. Впрочем, инсайдеры уверяют, что пара вела себя не как бизнес-партнеры – намек на интимность отношений явно присутствовал.

Стоит отметить, что Ким Кардашьян трогательно поздравила пока еще мужа в соцсетях. Сейчас супруги переживают бракоразводный процесс, именно поэтому публичное обращение к Канье Уэсту так тронуло поклонников. В личном блоге звезда опубликовала несколько совместных снимков. Ким Кардашьян заявила, что всегда будет любить артиста, а также поблагодарила его за детей.

Поведение бизнес-леди выглядело удивительным еще и потому, что совсем недавно Канье Уэст признался, что годы в браке не были похожи на сказку. Ко всему прочему рэпер не забыл упомянуть, что, несмотря на всю свою сексуальность, в постели женушка была так себе.

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Фото: ImagePressAgency / face to face / www.globallookpress.com
Автор: 9 июня 2021, 20:30 Источник: TMZ ✓ Надежный источник
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