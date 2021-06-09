Не успевшего развестись Канье Уэста застукали за интимом с Ириной Шейк

По сообщениям инсайдеров, пару заметили во французском Провансе, где по случаю праздника артист организовал скромную вечеринку. Правда, пока нет официального подтверждения, многие уверены, что рэпера и модель связывают исключительно деловые отношения.
Якобы таким нехитрым способом Канье Уэст решил привлечь внимание к новой коллекции своих кроссовок. Учитывая, что ранее Ирина Шейк уже участвовала в показах обуви от артиста, это вполне может быть правдой. Впрочем, инсайдеры уверяют, что пара вела себя не как бизнес-партнеры – намек на интимность отношений явно присутствовал.
Стоит отметить, что Ким Кардашьян трогательно поздравила пока еще мужа в соцсетях. Сейчас супруги переживают бракоразводный процесс, именно поэтому публичное обращение к Канье Уэсту так тронуло поклонников. В личном блоге звезда опубликовала несколько совместных снимков. Ким Кардашьян заявила, что всегда будет любить артиста, а также поблагодарила его за детей.
Поведение бизнес-леди выглядело удивительным еще и потому, что совсем недавно Канье Уэст признался, что годы в браке не были похожи на сказку. Ко всему прочему рэпер не забыл упомянуть, что, несмотря на всю свою сексуальность, в постели женушка была так себе.
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