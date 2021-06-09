"Ситуация переступила границы уголовного кодекса": Новиков в шоке от бесстыдства жулья рядом с Зайцевым

Лауреатом юбилейной премии "Шансон года" стал Александр Новиков. Его дочь Наталью модельер Вячеслав Зайцев всегда считал очень эффектной и красивой. О судьбе наследников и дружбе с кутюрье корреспондент "Дни.ру" поговорил с шансонье за кулисами церемонии.

Наталья, дочь Новикова, окончила архитектурный институт, а затем решила получить еще одно образование заочно по специальности "искусствовед". Потом стала помогать отцу в его творческих проектах – оформлять и разрабатывать обложки для альбомов и книг.

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"Музыкой мои дети не занимаются, – радуется Новиков. – Сын зарабатывает фотографией, у него своя большая студия, фотосалон. А дочь сегодня воспитывает детей. Поначалу я помогал им финансово, ну и сегодня, когда требуются большие единовременные финансовые вложения, не отказываю. Я не жадный".

Александр Новиков много лет дружен со Славой Зайцев. И с тревогой следит за новостями, которые сегодня появляются о жизни отца российской от-кутюр. "Слава сегодня не очень здоров, мягко говоря (83-летний модельер страдает от болезни Паркинсона – Прим. ред.), – вздыхает шансонье. – Конечно, возраст берет свое. И очень печально, что он больше не может активно участвовать в той сфере деятельности, которой отдал всю жизнь".

Вокруг модельера сегодня активизировались какие-то мутные личности. "Слава не просил у меня помощи, но я знаю, что там с ним какие-то непорядочные люди, мошенники, – возмущен Новиков. – Я думаю, что нашим правоохранительным органам надо вмешаться и обратить внимание! Ведь там, насколько мне известно, ситуация переступила границы уголовного кодекса".