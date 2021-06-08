"Успели перепугаться близкие": тяжелобольной Борисов впервые вышел на связь после госпитализации

Ранее сообщалось, что несколько дней Дмитрий Борисов лечился дома. Однако легче ему не становилось, в связи с чем врачи приняли решение о госпитализации. Отмечалось, что у знаменитости якобы имеются диагностированные хронические заболевания, из-за которых за самочувствием приходилось следить особенно тщательно.
Журналист опубликовал пост. Он написал, что причин для волнения у поклонников нет, так как у него все в порядке. Информацию о заражении коронавирусом он подтвердил. Однако ведущего возмутили многочисленные издания, распространяющие сведения от якобы проверенного источника. "Жаль, что успели перепугаться близкие", – сообщил он.
Дмитрий Борисов подчеркнул, что в реальности все совсем не так страшно, но телефон ему просто оборвали. Из всех заявленных симптомов злосчастного вируса у него наблюдается только температура. В больницу он отправился, чтобы сделать КТ. После обследования оказалось, что легкие звезды в порядке, имеется лишь "небольшой след".
Ведущий поблагодарил каждого, кто оставил теплые слова и искренне волновался за его состояние. Он попросил подписчиков следить за эфирами. В комментариях поклонники пожелали Дмитрию здоровья и всего самого доброго.
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