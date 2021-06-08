"Новая точка отсчета": тяжелобольная экс-жена Аршавина показала уникальные снимки

В свой день рождения Алиса Аршавина опубликовала подборку архивных снимков, охватывающих всю ее жизнь.

Накануне бывшей жене скандально известного футболиста исполнилось 39 лет. В свой праздник именинница написала трогательный пост в "Инстаграм" и показала серию снимков, в которых отразились самые важные моменты жизни Алисы Аршавиной.

Экс-супруга спортсмена показала снимки из собственного детства, а также фото своей мамы и троих детей. Не забыла Казьмина включить в карусель и свадебные снимки. Журналистка дважды была замужем – оба торжества женщина показала на фото, так как они имели большое значение в ее жизни. В первом браке Алиса родила сына и дочь. Во втором браке с знаменитым футболистом у Аршавиной родилась еще одна дочь.

В именинном посте журналистка поблагодарила всех тех, кто молится за нее сейчас и поддерживает ее семью, оказавшуюся в трудном положении. Самой себе экс-супруга Аршавина пожелала радоваться каждому новому моменту и идти вперед. Женщина выразила надежду на то, что этот день станет для нее новой отправной точкой.

Напомним, что уже несколько месяцев Казьмина борется с тяжелым недугом – аутоиммунным некрозом. В результате этого заболевания женщины почти потеряла нос. Алиса очень надеется, что еще сможет выздороветь и вернуться к нормальной жизни. Однако время от времени после ремиссии случается очередное обострение, и тогда Алиса Аршавина вновь теряет надежду.