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Шоу-бизнес
Упустившая главную награду премии МУЗ-ТВ Бузова сорвалась

Упустившая главную награду премии МУЗ-ТВ Бузова сорвалась

Ольга Бузова надеялась сорвать настоящий куш на премии МУЗ-ТВ, но не рассчитала своих сил.

Продолжение: Баснословные деньги: озвучен неприличный гонорар Бузовой за роль в театре
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В минувшую пятницу Ольга Бузова поразила публику своим грандиозным появлением на премии МУЗ-ТВ во дворце "Мегаспорт". Артистка прибыла на церемонию в золотой клетке, изображая Жар-птицу, и устроила на красной дорожке настоящий перформанс. Ольга Бузова была уверена, что ее клип на трек "Водица" будет признан лучшим женским видео, но ей пришлось испытать разочарование.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Экс-ведущую "Дома-2" обошла Светлана Лобода с клипом "moLOko". Сама Бузова получила лишь награду от издания Woman.ru. Артистка призналась, что очень рада этой награде, ведь это значит, что за нее голосует вся страна. Однако неприятный осадок у нее, очевидно, все же остался. Упустившая награду ведущая не смогла долго хранить молчание и сорвалась. В своем инстаграм-аккаунте она предложила поклонникам обсудить результаты премии.

Бузова самоуверенно заявила, что, хоть она и не получила заветную тарелку, она считает свой клип настоящим символом и даже гимном своих поклонниц. Певица уверена, что слова из ее трека "Водица" уже стали народными и вошли в сленг миллионов людей по всему миру.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что Ольга Бузова планирует выйти на главную театральную сцену страны – артистка получила роль в МХАТе.

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Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Автор: 7 июня 2021, 10:42 Источник: Paparazzi ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бузова в вульгарном виде пришла на шоу Первого канала

комментарии

Ответить:

Гость767201
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Гость773362
Стыдно читать эти комменты, злые, лживые и примитивные. А Ольге - дальнейших успехов!!!!!!
Что писать идиотизм , просто без затей ,с ограниченным умом ,всех обозвать ,слабо вам ,защитница что то написать в оправдание этой алкоголички,что ничего не умеет делать ,суют эту тварь кукловоды ,чтобы ,это существо зарабатывала ,а они твари жили в шоколаде Эту кучу <цензура>.. пора палочкой ,побольше ,разогнать ,а бузова так <цензура>, которой пользуются ,тем более знает приемы из притона , как ублажать мужиков ,для кукловодов это тоже нужное дело, иметь проститутку при себе
Гость759351
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Позорище позорное эта бузова,алкашка,прошмантовка,когда она уже исчезнет со своей рожей противной.
Гость758115
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А у Бузовой хоть одна извилина осталась? Похоже только инстинкты
Гость773362
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Стыдно читать эти комменты, злые, лживые и примитивные. А Ольге - дальнейших успехов!!!!!!
👁
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Анна Делонг
Похоже Бузова, действительно, считает себя большим талантом. Эта безголосая овца рвется на сцену любым способом. Понятно, что она не уважает публику, но к себе нужно иметь хоть каплю уважения.
О каком уважении к себе речь, если ее пилят вдоль и поперёк с юных лет и никак это безобразие не остановят.
Гость773172
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Бездарность - вот и лезет в певицы.
Гость763030
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Безголосое чудовище
Анна Делонг
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Похоже Бузова, действительно, считает себя большим талантом. Эта безголосая овца рвется на сцену любым способом. Понятно, что она не уважает публику, но к себе нужно иметь хоть каплю уважения.
Гость754514
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Бузиха- отдыхай, страна на тебя пописала!!!!!!
Гость773122
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Какой гимн такие и поклонницы. Всё справедливо. У дебилов и дураков тоже должен быть свой символ и гимн.
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