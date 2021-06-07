Упустившая главную награду премии МУЗ-ТВ Бузова сорвалась

В минувшую пятницу Ольга Бузова поразила публику своим грандиозным появлением на премии МУЗ-ТВ во дворце "Мегаспорт". Артистка прибыла на церемонию в золотой клетке, изображая Жар-птицу, и устроила на красной дорожке настоящий перформанс. Ольга Бузова была уверена, что ее клип на трек "Водица" будет признан лучшим женским видео, но ей пришлось испытать разочарование.
Экс-ведущую "Дома-2" обошла Светлана Лобода с клипом "moLOko". Сама Бузова получила лишь награду от издания Woman.ru. Артистка призналась, что очень рада этой награде, ведь это значит, что за нее голосует вся страна. Однако неприятный осадок у нее, очевидно, все же остался. Упустившая награду ведущая не смогла долго хранить молчание и сорвалась. В своем инстаграм-аккаунте она предложила поклонникам обсудить результаты премии.
Бузова самоуверенно заявила, что, хоть она и не получила заветную тарелку, она считает свой клип настоящим символом и даже гимном своих поклонниц. Певица уверена, что слова из ее трека "Водица" уже стали народными и вошли в сленг миллионов людей по всему миру.
Ранее "Дни.ру" сообщали, что Ольга Бузова планирует выйти на главную театральную сцену страны – артистка получила роль в МХАТе.
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