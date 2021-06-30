Почерневший от горя продюсер Матвиенко проводил близкого человека в последний путь

На днях стало известно о смерти музыканта Олега Кацуры, который в свое время играл в популярном ансамбле "Веселые ребята".

О смерти артиста сообщил певец Сергей Мазаев в личном блоге. По словам солиста группы "Моральный кодекс", последние годы Олег Кацура не был окружен вниманием близких и родных людей. На похороны собирали всем миром.

Поклонники долго не могли поверить, что такой замечательный артист на старости лет остался один. "Какой был певец! В ушах звенят его "Этажи", бесподобно спетые еще до попадания этой песни в репертуар Иванушек интернешнл (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Уходит поколение", "Очень жаль. Прекрасно помню его песни", – писали в комментариях.

30 июня в храме святого Симеона Верхотурского в Москве состоялось прощание с Олегом Кацурой. В последний путь его пришли проводить друзья и коллеги. Среди гостей в церкви был замечен продюсер Игорь Матвиенко, который часто работал с музыкантом. Убитый горем шоумен стоял у гроба друга.

Напомним, Олег Кацура играл в ансамбле "Веселые ребята", а также в "Московском Наутилусе" и "Бродячих артистах". Свою первую группу артист собрал в 14 лет, тогда ребята исполняли каверы на рок-хиты. "У него всю жизнь был характер маленького ребенка. Жил один, ни семьи, ни детей", – рассказал Мазаев изданию "Аргументы и факты".