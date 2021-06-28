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Шоу-бизнес

Умерла актриса Коновалова

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В возрасте 84 лет 27 июня ушла из жизни актриса Нина Коновалова, передает RT. Больше 50 лет она играла роли на сцене театра Моссовета.

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Автор: 28 июня 2021, 13:12 Источник: RT ✓ Надежный источник

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