"Не занимайся этим!": жена освободила от мужских обязанностей 71-летнего Буйнова

Александр Буйнов женился трижды. С сентября 1984 года он состоит в браке с врачом-косметологом Аленой Буйновой (Гутман). И это пока самые длительные его отношения. Вероятно потому, что певец считает себя "классическим подкаблучником".

Cтоит Буйнову только подойти к газонокосилке или попытаться починить заглохшую машину, жена начинает его костерить. "Занимайся музыкой! – цитирует наказ благоверной Буйнов. – Алена освободила меня от любых мужских обязанностей по дому. Поэтому когда я лежал в ковидном госпитале, то получал удовольствие даже от того, что просто заправляю постель себе и жене. А ведь мужики это обычно ненавидят и это, и подметать, и возить тряпкой".

"Настоящим мужикам очень удобно быть подкаблучниками, – улыбается Буйнов. – Ведь с тебя вся ответственность как с гуся вода, поскольку жена всем сама занимается. "Зачем тебе надо? Куда ты лезешь? Не занимайся этим!" – слышу от нее постоянно, когда хочу что-то сделать руками".

При этом сам Буйнов и рад бы знать устройство собственного жилья – что-то отремонтировать, забить гвоздь, подклеить. Да где там!.. "Я хочу знать, как устроен мой дом, а жена уверена, что для этого есть специально обученные люди – водопроводчики, сантехники, газовики, – вздыхает певец. – Хотя часто элементарные бытовые знания нужны, чтобы устранить проблему в одну секунду. Ведь если случится беда, экстренные службы приедут не сразу, а ты раз, и все сам уже исправил".

Да что там дом – даже одежду, в которой Буйнову надо выходить на сцену, подбирает, как правило, ему жена. Алена Буйнов взяла на себя все заботы о любимом и самом талантливом муже, от которого требуется только одно – быть звездой...