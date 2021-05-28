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Шоу-бизнес
Не пришли проститься: коллеги плюнули на покойную Нину Шацкую

Не пришли проститься: коллеги плюнули на покойную Нину Шацкую

Нину Шацкую похоронили 27 мая. В последний путь пришли проводить актрису всего единицы.
прочитано 933 раза

Прощание с вдовой Леонида Филатова прошло в ритуальном зале ЦКБ Управления делами президента России. Примечательно, что никто из коллег-актеров не соизволил посетить церемонию.

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Был только друг знаменитой семьи — артист Театра на Таганке Валерий Черняев, сын Нины Шацкой от первого брака Денис Золотухин с супругой Аллой и детьми, пара знакомых семьи и представители СМИ. Над гробом актрисы не было громких речей и аплодисментов.

Нину Шацкую отпели, после чего похоронили на Троекуровском кладбище столицы. Артистка упокоилась рядом с недавно умершим коллегой и близким другом ее супруга — Владимиром Качаном.

Примечательно, что Нина Шацкая хотела, чтобы ее похоронили возле Леонида Филатова на Ваганьковском кладбище. Знаменитость долго тосковала после смерти мужа. Однако родственники пошли против ее последней воли.

Напомним, Нина Шацкая скончалась 23 мая в возрасте 81 года. Актриса сдалась под ударом коронавируса. Помимо этого у звезды театра и кино были и другие проблемы со здоровьем.

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Фото: Natalia Shakhanova/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 28 мая 2021, 09:33 Источник: "Экспресс газета" ✓ Надежный источник

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