Певец группы "Волга-Волга" экстренно госпитализирован после прогулки в Нижнем Новгороде

Солист ансамбля "Волга-Волга" рассказал, что ЧП случилось незадолго до концерта в Нижнем Новгороде. Он вместе с коллегами по группе решил прогуляться по местной набережной.
Музыканты затронули тему ужасных инцидентов с электросамокатами, будто предчувствуя беду. Однако Салакаев принял предложение товарищей прокатиться на этом виде транспорта, передает Пятый канал.
Это был первый подобный опыт артиста. Проехав немного, Антон Салакаев упал на асфальт. Исполнителя срочно госпитализировали и диагностировали перелом трех ребер, а также разрыв связки в области плеча. Певцу провели сложную операцию.
Медики закрепили на ключице звезды титановую пластину, которая помогает правильному сращению соединительной ткани. Из клиники Салакаева выпишут через пару-тройку дней. Затем артиста ждет долгая реабилитация. А потом ему предстоит повторная операция по съему пластины.
Всех любителей электросамокатов музыкант призвал быть как можно более осторожными. Он отметил, что этот вид транспорта очень опасен.
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