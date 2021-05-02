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"Что за богиня?": Жаркие фото чемпионки Туктамышевой довели до экстаза

"Что за богиня?": Жаркие фото чемпионки Туктамышевой довели до экстаза

Знаменитая спортсменка приняла участие в пикантной фотосессии. Поклонники в восторге от соблазнительных кадров Елизаветы Туктамышевой.
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Яркая брюнетка предстала перед камерой в дерзком образе для журнала "Собака.ru". Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева заставила армию поклонников испытать массу пылких чувств. Девушка поделилась необычными снимками в инстаграм-аккаунте, впечатлив подписчиков от мала до велика. Привлекательную внешность российской спортсменки стали бурно обсуждать в Сети.

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Фотограф запечатлел харизматичную фигуристку в белой юбке и вязаном верхе от купального костюма салатового цвета. Девушка романтично позировала на фоне стенда с изображением нежно-розовых пионов. На одном из снимков Елизавета Туктамышева выставила грудь вперед, принимая покорный образ женственной красавицы.


Пользователи Сети не пожалели комплиментов и восторженных высказываний для очаровательной звезды. Елизавету Туктамышеву похвалили за решение сняться в непривычном виде и раскрыть себя с новой стороны. "Сочно, ярко, дерзко!", " Ты гордость нашей страны", "Лиза просто огонь", "Все шикарно, и макияж, и образ, и фото!", "Боже, что за красотка!", "Не узнал! Будешь богатой!", "Фееричная какая!", "Очень элегантная и гармоничная девушка!", "Вау! Боже, что за богиня спустилась к нам на грешную землю?" — объявили эмоциональные комментаторы.

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Елизавета Туктамышева. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 2 мая 2021, 06:04 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Соблазнительные фото чемпионки Туктамышевой

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