Убиваются собственные ткани: Тодоренко шокировала откровениями о перенесенной операции

Ведущая Регина Тодоренко рассказала о недавней госпитализации. Она перенесла непростую операцию.

В своем "Инстаграм" Регина Тодоренко решила прояснить ситуацию, ведь после ее недавней госпитализации в Сети разгорелся настоящий скандал и поползли слухи о ее тяжелом состоянии. Некоторые СМИ откровенно переврали ситуацию.

Ведущая решила не кривить душой и рассказала все как есть. Она поделилась с подписчиками новостью о перенесенной операции по удалению жира на бедрах. Как выяснилось, Регина Тодоренко перенесла криолипосакцию – это косметологическая манипуляция, при которой с помощью холода убиваются собственные жировые ткани.





Многие поклонники удивились, зачем Тодоренко нужна такая процедура, ведь она и так в последнее время худая как спичка. Но, как выяснилось, ведущая "Орла и решки" все еще недовольна собой и стремится стать стройнее перед началом лета.



Стоит отметить, что после рождения сына Тодоренко действительно поправилась. Но после участия в шоу "Ледниковый период", в котором она выступала с Романом Костомаровым, Регина пришла в отличную форму. Но, видимо, останавливаться она не собирается.



