Убиваются собственные ткани: Тодоренко шокировала откровениями о перенесенной операции

В своем "Инстаграм" Регина Тодоренко решила прояснить ситуацию, ведь после ее недавней госпитализации в Сети разгорелся настоящий скандал и поползли слухи о ее тяжелом состоянии. Некоторые СМИ откровенно переврали ситуацию.
Ведущая решила не кривить душой и рассказала все как есть. Она поделилась с подписчиками новостью о перенесенной операции по удалению жира на бедрах. Как выяснилось, Регина Тодоренко перенесла криолипосакцию – это косметологическая манипуляция, при которой с помощью холода убиваются собственные жировые ткани.
Многие поклонники удивились, зачем Тодоренко нужна такая процедура, ведь она и так в последнее время худая как спичка. Но, как выяснилось, ведущая "Орла и решки" все еще недовольна собой и стремится стать стройнее перед началом лета.
Стоит отметить, что после рождения сына Тодоренко действительно поправилась. Но после участия в шоу "Ледниковый период", в котором она выступала с Романом Костомаровым, Регина пришла в отличную форму. Но, видимо, останавливаться она не собирается.
Ранее светский хроникер Лена Миро раскритиковала Регину Тодоренко и ее мужа певцп Влада Топалова за то, что они сделали из своих госпитализаций шоу.
Популярные темы форума
Собчак
Сплю с женатым
Лиона обделалась в трамвае.
Одинокий
Хочу родить ребенка, а он против
Наталья снова обделалась в магазине.
Царица
Смотрите холостяк с Тимати?
Как поддерживать страсть в отношениях?
Будете делать прививку чтобы ездить заграницу ?