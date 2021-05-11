Тодоренко и Топалова подняли на смех за дешевую драму: Еще расскажите, как покакали

Почти все время, что артист провел в больничной палате, супруга была рядом. Несмотря на стресс и загруженность, девушка сидела у постели мужа почти постоянно. Также она не забывала публиковать в "Инстаграм" посты, полные печали и ужаса. При этом ни Регина Тодоренко, ни Влад Топалов так и не рассказали подписчикам, что же случилось со здоровьем экс-участника группы Smash!!.
Впрочем, не все фанаты переживали за артиста. Некоторые посчитали забавным, что пара так много публикует записей, связанных с непростым периодом в жизни. Поклонникам показалось, что Топалов и Тодоренко разыгрывают дешевую драму.
Скандальный блогер Лена Миро также не смогла пройти мимо ситуации. На страницах "Живого журнала" она высмеяла артистов за излишнюю секретность и карикатурный трагизм. По мнению журналистки, телеведущая на стала сообщать о диагнозе мужа, потому что в этом случае читателям было бы не интересно. "А без диагноза получилось даже жутко! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – отметила Миро.
Блогер подчеркнула, что в конце этой драмы случился традиционный хеппи-энд. Она процитировала слезное послание Регины Тодоренко, в котором та заявила, что Влад Топалов наконец очнулся.
"Ну, очнулся так очнулся. Вы еще расскажите, как покакали и пописили", – возмутилась Лена Миро.
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