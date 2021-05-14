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Шоу-бизнес
"Он вытащил с того света": исчезнувшая вдова Булдакова прервала молчание после скандала с наследством

"Он вытащил с того света": исчезнувшая вдова Булдакова прервала молчание после скандала с наследством

Около месяца назад появилась новость об исчезновении вдовы артиста. Сообщалось, что она могла стать жертвой афериста.
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Все дело в том, что Людмила Андреевна так и не появилась на могиле мужа после похорон. Больше года никто из близких не слышал о ней и не видел ее. Тогда обеспокоенные люди решились рассказать о переживаниях на всю страну. Некоторые из них говорили, что ее очаровал 50-и летний Эдуард Гладкий, который мечтает воспользоваться ситуацией.

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Накануне вышел новый выпуск программы "Пусть говорят". Вдова Алексея Булдакова пришла в студию и опровергла информацию о связи с мошенником. Она назвала Эдуарда Владимировича своим близким другом, который был единственным, кто помогал ей все это время.

"Он вытащил с того света", – заявила вдова артиста. Она утверждает, что ее невозможно обмануть или очаровать, так как сделавшему это будет плохо. Тяжелое состояние заставило ее переписать завещание. Ранее все немалое имущество должно было перейти мужу. Указала ли она единственным наследником Эдуарда Владимировича – пока остается загадкой.

Вдова Алексея Булдакова отметила, что пока не будет никак комментировать завещание. О своем друге она отзывается крайне тепло. По словам возлюбленной покойного артиста, он оказывал ей всю необходимую помощь. "И поговорить можно, и похулиганить", – подытожила Людмила Андреевна.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 14 мая 2021, 12:17 Источник: "Первый канал" ✓ Надежный источник
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