Известный актер оставил душераздирающее послание перед смертью от коронавируса

В одной из больниц Нью-Дели умер Рахул Вохра. Причиной смерти стал запущенный случай коронавируса.

Накануне случившегося актер от беспомощности и критического состояния публиковал гневные посты в социальных сетях о качестве медицины в Индии во время эпидемии коронавируса.

ПО ТЕМЕ Россия окажет помощь Индии в борьбе с коронавирусом

Даже в столице Индии Нью-Дели ощущается острая нехватка оборудования, лекарств и персонала. Пациентам в самом критическом состоянии приходится ждать помощи по несколько часов. По словам Рахула Вохра, страна не справляется с обострением коронавирусной инфекции.

"Ты пытаешься позвать санитаров, но никто не приходит. Они приходят через час или больше, и ты должен как-то справляться в их отсутствие", – рассказал актер.

Перед самой смертью Рахул написал в своем Фейсбуке:

"Я бы выжил, если бы получил лучшее лечение. Ваш Рахул Вохра".

Чтобы привлечь внимание общественности и местных властей, звезда отметила аккаунт индийского премьер-министра Аренды Моди.

Жена Рахула Вохра выложила в сеть скорбящий пост и сообщила подписчикам страшную новость. На опубликованном видео заметно, что актер уходил мучительно и больно. Ему не хватало кислорода, и организм не справился с коронавирусом.

Напомним, что в апреле в Индии начался стремительный рост числа заболевших коронавирусом. По последним данным, в стране зафиксировано свыше 23 миллионов случаев заражения. Более 250 тысяч человек скончались.

Отметим, что Россия оказывает непрерывную поддержку Индии. Туда были отправлены самолеты МЧС с гуманитарной помощью, медицинским оборудованием и лекарственными препаратами. Отечественная вакцина "Спутник V" показала высокую эффективность в борьбе с коронавирусом в Индии.