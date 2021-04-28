Россия окажет помощь Индии в борьбе с коронавирусом

Скорость распространения коронавируса в Индии приобретает угрожающие масштабы и вызывает серьезные опасения мирового сообщества. В связи с этим сегодня состоялся телефонный разговор между лидером нашей страны и премьер-министром Индии. В ходе беседы Владимир Путин высказал слова поддержки коллеге и всему индийскому народу, а также заявил о готовности предоставить дружественному государству срочную гуманитарную помощь.
Первые рейсы МЧС с 20 тоннами гуманитарной помощи на борту вылетят из России в Индию уже сегодня. Наша страна предоставит индийскому народу то, в чем он сегодня особенно остро нуждается, а именно соответствующее медицинское оборудование и лекарственные средства – сообщение об этом появилось на официальном портале Кремля.
В Индии уже была зарегистрирована доказавшая свою эффективность российская вакцина "Спутник V". В телефонном разговоре лидеры двух стран также обсудили этот вопрос и выразили удовлетворение достигнутым соглашением о производстве в Индии до 850 миллионов доз столь востребованного сегодня препарата. Выпуск нашей вакцины в Индии планируется начать уже в следующем месяце.
В завершение беседы Владимир Путин и Нарендра Моди также обговорили дальнейшие пути взаимовыгодного сотрудничества между двумя государствами.
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