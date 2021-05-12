Галибин на похоронах близкого друга вспомнил матерные частушки

Актер Александр Галибин много лет делили гримерную с Владимиром Качаном. Они вместе играли в разных спектаклях и, что называется, дружили домами. "Мы знали все друг про друга" – уверяет Галибин
"Пару недель назад мы перед спектаклем сидели в гримерной и вспоминали частушки, которые я тут не могу процитировать – это сплошь матерное народное творчество, – рассказал Галибин. – А Володя рассказывал мне про Леонида Филатова, Михаила Задорнова, которые дарили ему эти частушки со всех концов страны. Жаль, что теперь все ушли".
Галибин не стал цитировать матерные частушки, стоя у гроба. Хотя знает их, благодаря дружбе с Качаном, множество. Но тут это было неуместно...
Напомним, Владимир Качан скончался 7 мая от коронавируса. Он находился в больнице неделю, последние два дня был в коме. Сопутствующие заболевания, в том числе проблемы с сердцем, вероятно, и дали осложнения. Ему было 73 года. Похоронят артиста на Троекуровском кладбище Москвы, где покоятся Марина Голуб, Николай Караченцов, Юлия Началова и другие звезды.
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