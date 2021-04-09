Прокуратура приехала к Зайцеву после слов о попытке присвоить его наследство

На днях Первый канал выпустил программу "Пусть говорят", в эфире которой некие личности называли себя друзьями больного модельера Вячеслава Зайцева. Началась проверка.

83-летний модельер Вячеслав Зайцев страдает болезнью Паркинсона. Он с трудом передвигается, да и то в основном в инвалидном кресле, а его речь стала совсем неразборчивой. Друзья и коллеги стараются поддерживать своего давнего друга. На недавнем дне рождения собрались его самые близкие. Некоторые представители шоу-бизнеса опасаются, что Вячеслава Зайцева могут оболгать и присвоить его имущество.

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На днях Первый канал дал в эфир передачу "Пусть говорят", в котором обсуждалась непростая ситуация Вячеслава Зайцева. Разговор начался с того, что в "Тик-Ток" и "Инстаграм" стали появляться странные ролики с участием модельера. На кадрах представители семьи Гарафутдиновых позируют на фоне улыбающегося Зайцева у него дома. Это видео вызвало неоднозначную реакцию. Друзья боятся, что Зайцев попадет в аналогичную ситуацию, как семья покойного Баталова.

Также в программе прозвучали слова 61-летнего сына кутюрье Егора Зайцева, который считает, что его отца окружают люди, которые под маской благодетелей пользуются им. При этом сын не может общаться с папой, потому что этому противостоят.

62-летняя Галина Гарафтудинова в студии программы опровергла слова сына модельера. Бизнесвумен заявила, что они просто дружат с Вячеславом Зайцевым. Она познакомилась с Зайцевым в 2008 году на "Модном приговоре". Они занимались благотворительными проектами, а ее сын Тимур участвовал в показах. 33-летний Гарафутдинов согласился с матерью и обвинил сына Вячеслава Зайцева в том, что он не заботится о больном отце.

Ситуацией заинтересовались в Следственном комитете. Председатель СК поручил проверить информацию о возможном нарушении прав 83-летнего Зайцева. Сотрудники правоохранительных органов приезжали в дом модельера. Идет проверка.