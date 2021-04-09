Раскрыты шокирующие данные о сыне больного Вячеслава Зайцева

Друзья Вячеслава Зайцева нелестно высказались в адрес близких модельера. Они заявили, что наследник Егор не навещает тяжелобольного отца.

Бизнесвумен Галина Гарафутдинова и ее сын Тимур выступили в программе "Пусть говорят" Первого канала. Они шокировали гостей студии шоу информацией, что родные забыли дорогу к 83-летнему кутюрье.

Друзья Вячеслава Зайцева обвинили Егора в безразличии к судьбе родителя. При этом они заверили, что их намерения бескорыстны, и никакой выгоды от общения с дизайнером они не ищут.

Тимур заявил, что сын не помогает модельеру и не берет трубку, когда тот ему звонит. Галина же поведала, что Вячеслав Зайцев гордится творчеством наследника и внучки Маруси, которые продолжают его дело.

В свою очередь наследник кутюрье считает семью Гарафутдиновых мерзавцами. Он уверен, что Галина и Тимур тянут с его знаменитого отца деньги. К слову, на сторону Егора встал журналист Денис Сорокин. Он отметил, что родственники всегда были рядом с Вячеславом Зайцевым на модных показах.

Напомним, пять лет назад у Вячеслава Зайцева началась болезнь Паркинсона и возникло поражение суставов. С 2016 года кутюрье находится в загородном доме и избегает общения с журналистами.