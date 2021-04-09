Дочь повторила трагическую судьбу актрисы Голубевой

Инна-Мария Бартайте ушла из жизни в 25 лет в результате несчастного случая. Ее мать Екатерина Голубева тоже скончалась в молодом возрасте.

Наследница русской актрисы погибла в результате аварии, которая произошла в Вильнюсе. Молодая женщина ехала на велосипеде, когда внезапно в нее врезался автомобиль, водитель которого не справился с управлением. Трагическая гибель Инны-Марии заставила общественность вспомнить о несчастной судьбе ее знаменитой матери – сама Екатерина Голубева скончалась еще в 2011 году в возрасте 44 лет.

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Актриса ушла из жизни при весьма странных обстоятельствах. Ее тело было обнаружено в парижском метро, вблизи от ее дома, но выдвигались предположения о том, что оно могло быть перенесено после смерти женщины. Точная причина гибели Голубевой осталась неизвестна. Следствие подозревало суицид, вызванный наркотической зависимостью, однако знакомая актрисы Кира Иванова решительно отвергает эту версию. Женщина предполагает, что Голубева умерла насильственной смертью, к которой могли быть причастны русские олигархи – об этом сообщил StarHit.

Скончавшаяся накануне дочь актрисы родилась во Франции в союзе Голубевой в литовским режиссером Шарунасом Барткусом. Родители Инны-Марии разошлись, когда девочке было всего 5 лет. Впоследствии Голубева еще раз вышла замуж за другого режиссера и продолжала сниматься вплоть до своей преждевременной смерти. Инна-Мария выросла и тоже стала актрисой. Она была очень похожа на мать, Екатерина Голубева ушла из жизни всего на 15 лет раньше дочери.