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Шоу-бизнес
"Сестра-хозяйка": Дроздов вспомнил настоящую Жанну Фриске

"Сестра-хозяйка": Дроздов вспомнил настоящую Жанну Фриске

Николай Дроздов рассказал об участии в реалити-шоу "Последний герой" вместе с Жанной Фриске.
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Ведущий программы "В мире животных" принимал участие в двух сезонах популярного шоу. В пятом сезоне его соплеменницей стала Жанна Фриске. В беседе с Борисом Корчевниковым в эфире программы "Судьба человека" Николай Дроздов рассказал, как Жанна вела себя на проекте.

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Жанна Владимировна Фриске

Жанна Владимировна Фриске актриса, певица

Ученый признался, что смог подружиться с певицей, которая обладала непростым характером, и даже называл ее "сестрой-хозяйкой". Фриске никогда не жаловалась, как другие участницы, ей не было скучно, и она никогда не сидела без дела. На проекте Жанна готовила еду и честно делила ее между всеми, а для отсутствующих всегда откладывала их порцию. За неимением тарелок звезда придумала есть с больших листьев. По словам Дроздова, женщина прекрасно вела хозяйство и не давала другим сидеть без дела. Прохлаждающимся соплеменницам Жанна откровенно говорила:

"Хватит трындеть, работать надо!"

После этих слов все участницы расходились и сразу находили себе работу. По мнению 83-летнего телеведущего, Жанна Фриске была замечательным человеком по жизни, даже при отсутствии телекамер.

Напомним, что Жанна Фриске скончалась в 2015 году. За десять лет до этого она приняла участие в реалити-шоу "Последний герой" и стала финалисткой проекта. Николай Дроздов в том же сезоне получил приз зрительских симпатий.

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Жанна Фриске. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 7 апреля 2021, 20:03 Источник: Ютуб, "Россия 1" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Уникальные фото Жанны Фриске

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