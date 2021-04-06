54-летний многодетный Охлобыстин сообщил о долгожданном событии в семье

Российский актер и сценарист Иван Охлобыстин рассказал о радостном событии в семье.

Бывший священник Иван Охлобыстин – многодетный отец. У звезды "Интернов" и его жены Оксаны шестеро детей – четыре дочери и два сына.

На днях 54-летний режиссер дал расширенное интервью, в котором рассказал о переменах в жизни. Он сообщил о грядущем важном семейном торжестве. Его старшая 24-летняя дочь Анфиса выходит замуж. Свадьба назначена на лето. Охлобыстин рассказал, что торжество будет скромным, но с соблюдением всех общепринятых свадебных традиций. Актер считает, что раздувать свадебное мероприятие и делать его помпезным глупо и нелепо. Режиссер поведал, что все-таки его дочь готовится к свадьбе по всем канонам. К примеру, она и ее будущий муж разучивают танец, пишет Starhit.

Иван Охлобыстин не стал раскрывать личность будущего зятя. Зато подробно рассказал о дочери и ее жизни. По словам актера, Анфиса мечтала стать маркетологом, но сейчас работает в партии у Захара Прилепина.

Режиссер также признался, что некоторые его дети трудятся в сфере кино. К примеру, его дочь Дуся работает в Главкино, но при этом сниматься она не намерена. Хотя у девушки есть для этого все внешние данные.