Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

"Солнышко наше": Кабаева принесла цветы на могилу Утяшевой
"Больше не могу": потрясенный Корчевников заявил об уходе
Мадонна всея Руси: Престарелую Успенскую смешали с помоями за торчащие соски
В кулачок: Колдун после связи с Киркоровым полгода не мог выполнять супружеский долг
партнеры
Вторник
6 апреля
Лента новостей
20:05
Врачи предупредили об особой опасности ходьбы и бега этой весной
20:02
Заявление Зеленского о НАТО оценили: Пытается продать себя и Украину подороже
19:52
Молодая жена Петросяна поведала о своих капризах
19:52
"Я не смог сдержать слез": Лазарев разрыдался в эфире федерального канала
19:51
54-летний многодетный Охлобыстин сообщил о долгожданном событии в семье
19:41
Беременная звезда "Дома-2" оказалась в больнице: Надеюсь, не будут зашивать
19:26
В Подмосковье женщина жарила яичницу на Вечном огне
19:15
В Подмосковье хотят ужесточить наказание за пьяную езду
19:08
Как сэкономить при маленькой зарплате? Эксперт из Минфина дал совет
19:03
"С грудью беда": Тодоренко в купальнике публично разнесли
19:03
Подмосковные ученые создали искусственную кожу для лечения ран и ожогов
18:57
"Видна рука профессионала хирурга": Литвинова заточила нос
18:44
"Дни.ру" раздают подарки: билеты на спектакль "Непьеса на двоих"
18:24
Асмус заикнулась о сексе после развода с Харламовым
18:15
"Это проявление слабоумия": Стоянов об издевательстве над возрастными артистами
17:53
Большой каменный мост отремонтируют раньше срока
17:28
Махнула на себя рукой? Недавно родившая Пэрри перестала бриться
17:25
Дана Борисова разревелась в прямом эфире после подозрений в срыве
17:25
"Городок" начался со смерти и закончился ею": Стоянов сообщил о мистическом совпадении
17:12
Раскрыто отношение Путина к Зеленскому: Не считает президента Украины за политика
17:07
В Нагатинском затоне откроют пешеходный мост через Москву-реку
17:06
В Щаповском построят школу с детским садом на 800 мест
17:05
На причале Северного речного вокзала появятся бассейны и шезлонги
17:05
В поселении Московский построят школу искусств с большим концертным залом
16:51
Впервые за полгода: доллар рекордно подорожал к рублю
16:47
"Прям белый лебедь": завистливая сестра обрушилась на успешную Викторию Боню
16:37
Основатель "ВКонтакте" вошел в десятку богатейших людей из России
16:14
"Несите меня": спившаяся Асмус заговорила об алкоголе
16:03
Раскрыта личность тайного нового бойфренда Бузовой
15:38
Отказывалась кормить неугодную: Елизавета II отправляла Маркл работать
15:28
Женатый Ургант оправдал появление компании голых девушек в отеле
15:24
Эксперт Безпалько заявил о подготовке Украиной масштабной военной операции в Донбассе
15:18
Солнцева с престарелой женой решили поместить под круглосуточное наблюдение
15:17
"Будем отмечать!": Королева откровенно о свадьбе сына с роковой стриптизершей
15:05
Молодая жена Цекало прижала к пышной груди нового члена семьи
14:36
Появился непристойный снимок Гузеевой и Яковлевой
14:34
Звезда сериала "Чернобыль" скончалась от рака
14:30
Не продержится до осени: создатель "Дома-2" готов установить фонтан из шампанского в случае успеха шоу
14:28
Близкий друг описал последний день жизни Легкоступовой: Лежала, не вставала
14:27
Гришаевой пришлось пойти на жертвы ради называющего себя королем Нагиева
14:13
Бывшая пленница "скопинского маньяка" получила госзащиту
14:02
Надели на голову спецустройство: больную дочь Баталова изолировали
13:58
Зеленский назвал единственный способ остановить войну в Донбассе
13:52
Как дед: молодящаяся Кудрявцева обнародовала фото с любимым мужчиной
13:46
Состояние пострадавшей в ДТП с Эдвардом Биллом женщины изменилось
13:38
Новое детище создателей "Великолепного века" порвало конкурентов
13:31
"Только для себя": Муцениеце улетела из страны без детей
13:23
Страшное пророчество: Домогарову предсказали гибель сына
13:15
"Как стервятники": россияне кричат на Цискаридзе после громких слов о Заворотнюк
13:08
Под Челябинском в бассейне нашли тело пенсионерки
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

В объятиях таинственного мачо: раскрыта личность нового спутника Барановской
Политолог Усов заявил о духовном вырождении режима Лукашенко: Опора на примитивное хамство
Шепелев намерен напугать сына Фриске в день рождения: Проверим его
Раскрыта личность тайного нового бойфренда Бузовой
Обнаженная Собчак шокировала народ: как прошла музыкальная премия "Жара"
Жить ему осталось недолго: Охлобыстин рассказал о беде и болезни
Шоу-бизнес
54-летний многодетный Охлобыстин сообщил о долгожданном событии в семье

54-летний многодетный Охлобыстин сообщил о долгожданном событии в семье

Российский актер и сценарист Иван Охлобыстин рассказал о радостном событии в семье.
прочитано 389 раз

Бывший священник Иван Охлобыстин – многодетный отец. У звезды "Интернов" и его жены Оксаны шестеро детей – четыре дочери и два сына.

ПО ТЕМЕ

Жить ему осталось недолго: Охлобыстин рассказал о беде и болезни

 Иван Иванович Охлобыстин

Иван Иванович Охлобыстин актер

На днях 54-летний режиссер дал расширенное интервью, в котором рассказал о переменах в жизни. Он сообщил о грядущем важном семейном торжестве. Его старшая 24-летняя дочь Анфиса выходит замуж. Свадьба назначена на лето. Охлобыстин рассказал, что торжество будет скромным, но с соблюдением всех общепринятых свадебных традиций. Актер считает, что раздувать свадебное мероприятие и делать его помпезным глупо и нелепо. Режиссер поведал, что все-таки его дочь готовится к свадьбе по всем канонам. К примеру, она и ее будущий муж разучивают танец, пишет Starhit.

Иван Охлобыстин не стал раскрывать личность будущего зятя. Зато подробно рассказал о дочери и ее жизни. По словам актера, Анфиса мечтала стать маркетологом, но сейчас работает в партии у Захара Прилепина.

Режиссер также признался, что некоторые его дети трудятся в сфере кино. К примеру, его дочь Дуся работает в Главкино, но при этом сниматься она не намерена. Хотя у девушки есть для этого все внешние данные.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: 6 апреля 2021, 19:51 Источник: Starhit.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Жена оставила Ивана Охлобыстина

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

54-летний многодетный Охлобыстин сообщил о долгожданном событии в семье

Готовится праздник
Шоу-бизнес

Молодая жена Петросяна поведала о своих капризах

Девушка разоткровенничалась с поклонниками
Шоу-бизнес

Дана Борисова разревелась в прямом эфире после подозрений в срыве

Теледива сделала откровенное признание
Шоу-бизнес

Солнцева с престарелой женой решили поместить под круглосуточное наблюдение

Артисту предложили участвовать в популярном шоу

Гороскоп

Гороскоп с 5 по 11 апреля 2021 года
Гороскоп на апрель 2021 года
Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля 2021 года
Символ мира и уравновешенности: астролог Володина раскрыла характер Путина

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+