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Хаматова заговорила о страшных диагнозах приемной дочери: Она у меня умрет

Хаматова заговорила о страшных диагнозах приемной дочери: Она у меня умрет

У Чулпан Хаматовой трое детей, одна из дочерей – Ася – приемная.
прочитано 966 раз

Актриса стала новой гостьей шоу Ксении Собчак. Артистка рассказала, через какие трудности ей пришлось пройти, чтобы забрать из дома малютки оставленную родителями девочку. По словам звезды, 17 лет назад, когда она собиралась взять малышку из приюта, в системе царила ужасная бюрократия.

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Чулпан Наилевна Хаматова актриса театра и кино

Чулпан Хаматовой чинили всевозможные препятствия, не желали отдавать ребенка и даже проклинали. Актриса отметила, что подобное отношение было из-за того, что в то время детей часто усыновляли бездетные иностранцы. В итоге это стало прибыльным бизнесом, поэтому отдавать здорового ребенка просто не хотели.

По словам Чулпан Хаматовой, ей пришлось через многое пройти, чтобы забрать Асю из детского дома. Причем по документам девочка уже была ее, но персонал чинил всякие препятствия, даже придумывал страшные диагнозы в надежде на то, что артистка испугается и откажется.

Забрать малышку из детского дома помог случай. Чулпан Хаматова приехала просто навестить девочку, а уборщица ей шепнула, чтобы она пригрозила директору милицией, если та не передаст ей дочь сегодня же.

"Я в каком-то тумане захожу кабинет и говорю, что сейчас приду с милицией, у меня документы. В это же мгновение получаю ребенка. Идут проклятья, что она у меня умрет", – поделилась Чулпан Хаматова.

Как оказалось, никаких страшных заболеваний у Аси нет. По словам актрисы, девочка всегда прекрасно ладила с ее родными детьми. Также Хаматова отметила, что никогда не скрывала от дочери, что та приемная.

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Чулпан Хаматова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 5 апреля 2021, 19:55 Источник: Ютуб-канал Ксении Собчак ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сильно изменившаяся Чулпан Хаматова вышла на сцену

комментарии

Ответить:

М
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Какая порядочная Чулпан, умная, талантливая ...а ее выжила бесталанная длиноногая палка. Ужас. Как только не стыдно и этой, и той, что умерла.
1

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