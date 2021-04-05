"Упаси Бог!": сын с молодой женой отказались от денег Валерии

28 августа 2020 года 21-летний Арсений Шульгин, младший из трех детей 52-певицы Валерии, сочетался браком со своей избранницей Лианой Волковой. Причем помощь в организации торжества Арсений сразу отверг. Как тогда заявлял Иосиф Пригожин, "он слишком самостоятельный, хочет нас видеть на празднике только в качестве гостей". Как оказалось, и сегодня Арсений денег у звездной мамы не берет. Подробности отношений с невесткой Валерия сообщила "Дни.ру" во время гала-ужина по случаю вручения профессиональной музыкальной премии Bravo.



прочитано 598 раз