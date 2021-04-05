"Упаси Бог!": сын с молодой женой отказались от денег Валерии

"Арсений и Лиана живут сегодня прекрасно, растят маленькую (1 января у них родилась дочери Селин – Прим. ред.), – улыбается счастливая Валерия. – Причем они справляются сами, даже без няни".
От финансовой и любой другой помощи Валерии и ее мужа Иосифа Пригожина молодожены тоже принципиально отказываются. "Упаси бог! – ответила певица на вопрос "Дни.ру" о том, берут ли сын с невесткой у нее деньги. – Вы что, смеетесь?! Сын работает, у него есть свой бизнес, поэтому самостоятельно обеспечивает семью. А невестка только окончила университет, пока сидит дома, занимается ребенком".
Валерия призналась, что счастлива быть бабушкой, что радуется успехам и победам детей. Но подчеркивает, что все ее наследники – люди взрослые и самостоятельные, поэтому сами сами себя обеспечивают и давно уже рассчитывают только на себя, свои силы и таланты.
Стоит напомнить, что о романе Арсения Шульгина и Лианы Волковой стало известно в конце 2019 года. До этого младший сын певицы Валерии встречался с моделью Анной Шеридан
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