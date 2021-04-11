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Сделал это сзади: Петросян подложил свинью молодой жене

Сделал это сзади: Петросян подложил свинью молодой жене

Молодая жена Евгения Петросяна поделилась снимком из семейной жизни. Поклонники от увиденного остались в восторге.
прочитано 697 раз

Бракоразводный процесс юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко наделал много шума в прессе. Каждый чих кого-либо из звездной четы мгновенно становился поводом для обсуждения.

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 Евгений Ваганович Петросян

Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

После этого, судя по всему, артист решил отдохнуть от повышенного внимания прессы. Сейчас Евгений Ваганович старается жить не напоказ.

Подробности личной жизни юмориста теперь редко становятся достоянием общественности. Если в Сети появляется свежий снимок знаменитости, то нет никаких сомнений, что это происходит сугубо из личных побуждений.

Свежая фотография Петросяна и его молодой избранницы вызвала бурю эмоций у поклонников. На постановочном снимке запечатлен момент, когда Евгений Ваганович подкрадывается к Татьяне Брухуновой. Примечательно, что Петросян делает это сзади. Некоторые комментаторы пошутили на тему того, что Петросян подложил свинью жене — испортил ее красивый кадр.

Пользователи соцсети посчитали данную публикацию крайне умилительной. "Здорово! Прямо фотография поднимает настроение", "Красивые, смотритесь вместе гармонично", "Неожиданно подкрался... Фото классное", "Так во многих семьях страны!", "За секунду до", "А кадр-то, веселый и живой", "Так намного веселее", "Очень красивое и милое фото", "Дай Бог вам долгих и счастливых лет", "Я вам скажу больше, мой муж поступает всегда также. Это же круто, когда по-настоящему!", "Забавный снимок, живой и позитивный! Как вам идет этот цвет, Татьяна", — написали они в комментариях.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Евгений Петросян. Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
11 апреля 2021, 17:50 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Скандалы шоу-бизнеса: самые яркие за неделю

комментарии

Ответить:

ВАСЬЯ
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Дни ру, это днище, помойка, вонище,
Тося
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Вымя как у коровы. Эко диво.
1

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