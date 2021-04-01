“Не стыдно?”: пораженного тяжелым недугом Зайцева в инвалидном кресле выставили на потеху толпе

Великий кутюрье почти не двигается самостоятельно. Недавно в Сеть попали видео, на которых Вячеслав Зайцев ездит по лестнице в инвалидном кресле.

Знаменитому модельеру 83 года. Несколько лет он страдает болезнью Паркинсона и уже почти не появляется на публике. На недуге известного человека решила поймать хайп семья неких Гарафутдиновых, которые представляются друзьями модельера. Они выкладывают в TikTok видео, на которых Вячеслав Зайцев катается по лестнице собственного дома в инвалидном кресле под заводную музыку.

Россиян возмутило подобное творчество друзей семьи. Мать Галина и ее дети Лучана и Тимур получают все больше гневных комментариев в свой адрес. Поклонники Зайцева обвиняют их в желании попиариться на славе больного кутюрье:

“НЕ СТЫДНО?! ЛЮДИ ВЫ ВООБЩЕ В СЕБЕ!???? ВЫ, ЧТО ВЫКЛАДЫВАЕТЕ, НЕМОЩНОГО СТАРИКА, НА ВСЕОБЩЕЕ ОБОЗРЕНИЕ?”(Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), “Зачем это выкладывать, старого больного человека? Мы помним его адекватным и здоровым, пусть так и будет.”

Впрочем, сами Гарафутдиновы не видят в этих видео ничего плохо. Как глава семейства Галина сообщила порталу Super, модельеру нравятся такие забавы и он с удовольствием принимает участие в записи этих роликов. Сама женщина знакома с Зайцевым еще со времен «Модного приговора» – Галина принимала участие в одном из выпусков передачи.

Напомним, что у кутюрье есть родной сын Егор, который является гендиректором дома моды. Мужчина давно не бывает в доме отца, зная, что того окружает множество мошенников, претендующих на его имущество. По словам Зайцева-младшего, он не раз выгонял Гарафутдиновых из дома, но они появлялись опять. Сам Вячеслав Зайцев после таких разборок каждый раз упрекает сына, но Егор надеется еще спасти репутацию отца.