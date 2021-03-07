"Ему вводили новый препарат": Сестра Кобзона раскрыла истинную причину смерти знаменитого брата

После смерти Иосифа Кобзона прошло более двух лет, но творчество певца и его биография невероятно актуальны и по сей день. Сестра легендарного артиста поделилась удивительными фактами о жизни брата в специальном интервью.

Иосиф Кобзон навсегда остался для жителей России и стран СНГ гениальным человеком и духом своего времени, которому нет равных. В 2018 году народный артист СССР скончался от продолжительного онкологического заболевания, с которым боролся более 15 лет. С тех пор прошло немало времени, и сестра певца Гелена Кандель решила раскрыть подлинные обстоятельства смерти легендарного брата.

По словам родственницы покойной звезды, Иосиф Кобзон много лет проходил важную имунную терапию, которая буквально спасала его от скоропостижной кончины. "Ему вводили новый препарат, прием которого нельзя было прерывать", — выразилась Гелена Кандель. Во время пребывания в Испании народного артиста СССР сразил недуг, в результате которого его организм поразила инфекция и имунную терапию прервали.

Как сообщила сестра певца, Иосифу Кобзону заблаговременно сообщили точную дату смерти еще в начале 90-х годов. Эту информацию он узнал от астролога Павла Глобы. Эстрадный артист эмоционально воспринял шокирующие сведения о своей кончине и с тех пор мысли о смерти его не отпускали. По словам Гелены Кандель, астролог детально предсказал уход ее брата из жизни. "Похороните всех друзей, справите 80-летие и уйдете сами", — такое пророчество Павел Глоба оставил Иосифу Кобзону.