"3800 рублей в месяц": Сергей Мазаев пожаловался на нищенские доходы

16 апреля группа "Моральный кодекс" отметит 30-летний юбилей большим концертом в "Крокус Сити Холл", на котором выступит много известных артистов. Подготовка идет полным ходом. Но лидер команды Сергей Мазаев нашел время, чтобы поговорить о творчестве и его материализации.



Сегодня мало кто помнит, что изначально музыканты выступали как "Бриллиантовая рука", и даже засветились под этим названием в телепередаче "Утренняя почта". Затем ансамбль был переименован в "Моральный кодекс строителя капитализма", и только после удаления из имени группы политического подтекста обрел привычное нашему слуху.

Комментируя планы группы по выпуску нового альбома, Сергей Мазаев отметил, что коллектив пока не готов порадовать поклонников. "Не получилось собрать материал на новый альбом, – вздыхает артист. – Да и дело еще в том, что это не является бизнесом в нашей стране. Так, за декабрь прошедшего года Российское Авторское Общество прислало нам 3800 рублей авторских, соответственно, на продажах альбома не заработаешь".

При этом, как говорят промоутеры, за один концерт Сергей Мазаев и его коллектив может заработать около 35-50 тысяч долларов, что сопоставимо с гонорарами Владимира Кузьмина, Леонида Агутина, Александра Розенбаума и Ларисы Долиной.

"Очень дорого стоит пластинку, сделать, много сил надо затратить на сам процесс, при этом монетизации практически никакой. Виниловая грампластинка, компакт-диск – это ближе к произведению искусства. Это демонстрация присутствия на рынке: если нет пластинки, альбома у человека, то его, собственно, и нет. В Интернете то все есть, а ты пойди в магазине посмотри", – пояснил музыкант в вечернем шоу "Мурзилки Live" на "Авторадио".